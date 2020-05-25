Yeni Zelanda Başbakanı Ardern canlı yayında depreme yakalandı

Koronavirüsle mücadele konusunda elde ettiği başarılarla dünya gündemde oturan Yeni Zelanda lider Ardern, bu sabah katıldığı bir canlı yayın sırasında depreme yakalandı. Sarsıntı sırasında sakinliğini koruyan, depremin bitmesinin ardından yayına devam eden başbakan gündem oldu.

Krizlere karşı sakinliğinden hiç taviz vermeyen ve dünya kamuoyunda da büyük beğeni toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, haftayı katıldığı bir canlı program sırasında yakalandığı depremle gündem oldu.

Geonet'e göre Wellington ve yakındaki bölgeler, başkente yakın bir şehir olan Levin'deki 5.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de o sıralarda parlamento binasında canlı yayında bir röportaj veriyordu.

“Quite a decent shake here.”



Prime Minister Jacinda Ardern kept her cool when a magnitude 5.8 #earthquake hit central New Zealand during a live interview on Monday. More @business: https://t.co/LVH2nS0PW7 pic.twitter.com/iLL3FBe9ZZ — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) May 25, 2020

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Deprem sırasında soğukkanlılığını koruyan lider, sunucu Ryan Bridge’ye, "Burada küçük bir deprem yaşıyoruz" diyerek, çevresini kontrol etmeye başladı. Burada oldukça sarsıntı var" diye konuştu.

'We're just having a bit of an earthquake here.'



Watch the moment a magnitude 5.8 earthquake hit during a live interview with New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern.



Read more here: https://t.co/ULvN9yrang pic.twitter.com/4CpC5LLBsj — SkyNews (@SkyNews) May 25, 2020

​Daha sonra, "Ben iyiyim" diyerek, yayına devam edebileceğini belirten başbakan, "Herhangi asılı bir lambanın altında değilim" diye ekledi.

'Aklıma gelen ilk şey, 'Yok artık!' oldu'

Ardern daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oda sallanmaya başladığında aklına ilk gelen şeyin "Yok artık!" cümlesi olduğunu söyledi.

Videosu sosyal medyada kısa sürede viral olan başbakan, canlı yayındaki soğukkanlılığı ile gündem oldu.

Maliye Bakanı: İhtiyaç duyduğumuz şey değil'

15 saniye süren deprem binlerce Yeni Zelandalı tarafından hissedildi.

Öte yandan, Maliye Bakanı Grant Robertson, Twitter üzerinden, depremle ilgili "Şu an ihtiyacımız olan şey değil" dedi.

Not what we need right now #eqnz — Grant Robertson (@grantrobertson1) May 24, 2020

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