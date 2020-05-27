Japon firmadan boş kalan stadyumlara çare: Taraftarların sesi bir uygulamayla sahada

Salgın nedeniyle boş kalan stadyumlara eski havasını kazandırmak isteyen Japon bir firma; taraftarların alkış, tezahürat ve hatta yuhalamasını anında sahaya yansıtabileceği bir uygulama geliştirdi.

Japonya’da koronavirüs nedeniyle ertelenen futbol ligi birkaç hafta önce başlarken, taraftarların alınmadığı stadyumlarda futbolcuları motive etme işi de teknolojiye düştü.

Yamaha adlı bir firma, maçı televizyondan ya da radyodan takip eden taraftarların futbolcuları alkışlamasını ya da tersine yuhalamasını sağlayacak bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi. ‘Remote Cheerer’ adı verilen sistem sayesinde, taraftarların sesi statlardaki hoparlörler sayesinde gerçek zamanlı olarak sahaya yansıtılıyor.

Japanese fans can cheer remotely at empty stadiums - https://t.co/kD96OTdtLz https://t.co/aJLteBbggB — Jack Tarrant (@TarrantJack) May 27, 2020

Gerçek maç atmosferi

Shizuoka Stadyumu ECOPA’da yapılan bir testte, pek çok farklı bölgede bulunan onlarca taraftarın alkış, tezahürat, yuhalama ve marşları 58 hoparlörle sahaya aktarıldı.

Sistemin gerçek maç atmosferini yaratma imkânı sunduğunu belirten Yamaha’dan yapılan açıklamada, “Kullanıcılar, büyük bir stadyum olmasına rağmen aynı ortamda bulunma duygusu kazanabildiler” denildi.

Hakemi sorgulamaya henüz izin yok

Uygulama henüz taraftarların hakemin kararlarını sorgulamasına izin vermiyor.

Yamaha, Shimizu S-Pulse ve Jubilo Iwata gibi futbol kulüplerinin de desteğiyle uygulamayı geliştireceklerini duyurdu.

Shimizu S-Pulse kulübünde satış bölümünde çalışan Jumpei Takaki, “Taraftarlar maç atmosferinin önemli bir öğesi. Eski bir profesyonel futbolcu olarak taraftarların sahadaki oyunculara verdiği desteğin ne kadar cesaretlendirdiğini biliyorum” dedi.

Firma, uygulamayı futbol dışındaki diğer sporlarda ve salgın nedeniyle kapalı kapılar ardında ya da sınırlı sayıda ziyaretçiyle gerçekleştirilecek tüm diğer etkinliklerde kullanmayı amaçlıyor.