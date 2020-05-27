Japonya'yı sarsan animasyon stüdyosu yangını: Aylardır tedavi gören zanlı tutuklandı

Fujimi Ward’da bulunan ‘Kyoto Animation’ adlı üç katlı animasyon stüdyosunda 18 Temmuz 2019’da kundaklama sonucu çıkan yangına dair soruşturmada 10 ay sonra bugün yeni bir gelişme yaşandı. Kyoto polisi, 42 yaşındaki Shinji Aoba'nın cinayet ve kundaklama suçlarından tutuklandığını duyurdu.

Yardım almadan yemek yiyemediği ve yürüyemediği belirtilen Aoba’nın sorgusu sırasında sağlık durumunun gözetileceği belirtildi.

Polis, tutuklama için olay sırasında vücudunda ciddi yanıklar meydana gelen adamın iyileşmesini bekledi. Koronavirüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin de kaldırılmasıyla tutuklama yapıldı.

© AFP 2020 / BUDDHIKA WEERASINGHE Japonya’yı ve animasyon dünyasını sarsan yangında 36 kişi yaşamını yitirmiş, 30’dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Japonya’yı sarsan ve dünya çapındaki anime hayranlarını bir hayli derinden etkileyen yangında 36 kişi yaşamını yitirmiş, 30’dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Görgü tanıkları, Shinji Aoba’nın iki varil dolusu yanıcı maddeyle binaya girdiğini ve bir çakmakla yangını başlattığını aktarmıştı. Yüzünde ve gövdesinde ciddi yanıklar oluşan Aoba, haftalarca bilinci kapalı bir şekilde yatmıştı. Aoba’nın, animasyon stüdyosunun 'hikâyelerini çaldığını' düşündüğü için yangını çıkardığı belirtiliyor.