Hindistan-Pakistan sınırında 'casus güvercin' vakası

Hint yetkililer, tartışmalı bölge olan Keşmir’de Pakistan tarafından casus olarak eğitildiğinden şüphelendikleri bir güvercin yakaladıklarını duyurdu. Ancak güvercini bayramı kutlamak için uçurduğunu söyleyen Pakistanlı bir köylü, Hint yetkililerin şifre sandığı şeyin de telefon numarası olduğunu belirtti.

Hindistan ile Pakistan arasında yıllardır husumete neden olan Keşmir’de bu kez de ‘casus güvercin’ hadisesi patlak verdi.

Keşmir'in Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölümlerini ayıran sınır bölgesinde, Hindistan tarafında yer alan Manyari köyünde Pazar günü tüylerinin bir kısmı pembeye boyanmış bir güvercin yakalandı.

Pakistani villager urges India to return 'spy' pigeon https://t.co/9MRq107n38 — BBC News (World) (@BBCWorld) May 27, 2020

'Harf ve rakamlar yazılı bir halka taşıyor'

Güvercinin nereden geldiği tam olarak bilinmezken, Pakistan sınırını uçarak geçtiği öne sürüldü. Polis sözcüsü, Times of India gazetesine yaptığı açıklamada ‘casusluk faaliyetlerine’ işaret etti.

Sözcü, “Pakistan’da casusluk yapması için eğitildiğinden şüphelenilen güvercin, üzerinde harf ve rakamlar yazılı bir halka taşıyor” dedi.

Kuşların sınır tanımadığını ve göç sırasında uluslararası sınırları aştığını belirten Sözcü, “Yakalanan güvercinin gövdesine etiketli bulunan kodlanmış halka endişe kaynağı çünkü göçmen kuşlarda bu tarz şeyler olmaz” diye konuştu.

Kathua bölgesinin Emniyet Amiri Shailendra Mishra ise yerlilerin sahip oldukları güvercinlere sayı halkası taktıklarını hatırlatarak ‘casusluk’ konusunda emin olmadıklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jammu&Kashmir: Locals in Kathua captured a pigeon near Indian border fences today. Shailendra Mishra, SSP Kathua says, "We don't know from where it came. Locals captured it near our fences. We have found a ring in its foot on which some numbers are written.Investigation underway" pic.twitter.com/76RJilZTFO — ANI (@ANI) May 25, 2020

Pakistanlı köylü: Şifre sandığınız şey telefon numaram

Ancak ‘gizem’ Pakistanlı bir köylünün açıklamalarının ardından çözüldü.

Sınırdan dört kilometre uzaklıkta yaşayan köylü, yakalanan güvercinin kendisine ait olduğunu, yakalanan ‘şüpheliyle’ birlikte diğer güvercinleri ramazan bayramını kutlamak için uçurduğunu söyledi. Adı Habibullah olarak açıklanan adam, güvercinin taşıdığı rakamların da kendi telefon numarası olduğunu belirtti.

Habibullah, güvercini geri vermesi için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye çağrıda bulundu.

Güvercinlerin ‘barış sembolü’ olduğunu belirten Habibullah, Hindistan’ın ‘masum hayvanları mağdur etmeye son vermesi gerektiğini’ de söyledi.

Sık sık ‘casus’ yakalanıyor

İki ülke arasında daha önce de benzer ‘casus güvercin’ olayları yaşanmıştı.

Örneğin 2016'da Hindistan polisi Pathankot bölgesinde, Başbakan Modi'ye yönelik tehdit mesajı taşıyan bir güvercinin yakalandığını açıklamıştı. Bundan bir yıl önce de Hint yetkililer ‘üzerine damgalanmış Urduca mesaj’ taşıdığı belirtilen bir güvercini sınırda yakaladıklarını duyurmuştu.