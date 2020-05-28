Endonezya’da koronavirüsü kadına benzeten bakan eleştirilerin hedefinde

Endonezya’da “Başta kontrol etmeye çalışırsın, daha sonra onunla yaşamaya öğrenirsin” diyerek koronavirüsü kadına benzeten Güvenlik Bakanı Mahfud sert eleştirilerin hedefi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeye hazırlanan Endonezya’da kamuoyunun endişelerini gidermek isteyen Güvenlik Bakanı Muhammed Mahfud MD kaş yapayım derken göz çıkarttı.

YouTube'da yayınladığı bir videoda konuşan bakan, "Sonsuza dek gizlenecek miyiz? Sağlığımıza dikkat ederken aynı zamanda yeni duruma da uyum sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Bakanın, şimşekleri üzerine çeken açıklamaları ise bu sözlerin devamında geldi:

"Geçen gün, meslektaşım Denizcilik ve Yatırım Bakanı Lahut Pandjaitan bana sosyal medyada dolaşan bir görsel yolladı: 'Korona, karınız gibidir. Başta onu kontrol etmeye çalışırsınız, daha sonra bunu yapamayacağını anlarsınız. İşte o zaman da onunla yaşamayı öğrenirsiniz."

Mahfud’un bu benzetmeyi kullanması kadın örgütlerinin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden oldu.

‘Kamu görevlilerin cinsiyetçi tutumunu gözler önüne seriyor’

Kadın Dayanışma Derneği, "Bu açıklama, hükümetin Kovid-19 pandemiyle mücadelesindeki yetersizliğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda kamu görevlilerin cinsiyetçi ve kadınlardan nefret eden tutumunu da gözler önüne seriyor" açıklaması yaptı.

Açıklamada, ayrıca, "Kadınları nesneleştiren espriler sadece kadına yönelik şiddet kültürünü normalleştirecek" ifadeleri de kullanıldı.

'Eşlerini sevmiyorlarsa, neden birbirleriyle evlenmiyorlar?'

Önde gelen akademisyenlerden Ariel Heryanto Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bakanın açıklamasını eleştirdi: "İğrenç. Açıklama bekliyorum."

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Aynı zamanda araştırmacı gazeteci Febriana Firdaus, sosyal medya hesabından, Mahfud ve Luhut'un esprisine atıfta bulunarak ve iğneleyici bir şekilde şunları yazdı: "Eşlerini sevmiyorlarsa, neden birbirleriyle evlenmiyorlar? ”

Minister Luhut sent a meme to Minister Mahfud MD, it said "Corona is like your wife. You try to control it then you realize that you can't. Then you learn to live with it."



If they don't like their wife, why don't they marry each other 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ https://t.co/7pnqtv5Wia — Febriana Firdaus (@febrofirdaus) May 26, 2020

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Endonezya hükümeti haziran ayı başlarında ülkenin bazı bölgelerinde tedbirleri gevşetmeyi ve ‘yeni normları’ uygulamayı planlıyor.

Ancak neredeyse 24 bin vakanın ve bin 500'e yakın koronavirüs kaynaklı ölümün gerçekleştiği ülkede, insanların 'yeni normlar' konusunda endişeli oldukları belirtiliyor.