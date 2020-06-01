İnsanlığın 46 bin yıllık mirasını havaya uçuran madencilik devi Rio Tinto: Verdiğimiz rahatsızlık için üzgünüz

Avustralya'da yerliler için kutsal olan ve 46 bin yıl öncesine dek uzanan insan yerleşimlerinin kalıntılarını taşıyan mağaraları maden genişletme çalışmasında havaya uçuran en büyük ikinci madencilik şirketi, "Verdiğimiz rahatsızlık için üzgünüz" açıklamasını yaptı.

Küresel çapta tartışılan madencilik faaliyetlerine yeni bir skandal eklendi. Dünyanın en büyük ikinci madencilik ve metal şirketi Rio Tinto, Avustralya'da yerlilerin 46 bin yıllık kutsal alanlarından birini havaya uçurduğunu açıkladı.

Rio Tinto apologises to traditional owners after blasting 46,000-year-old Aboriginal site https://t.co/GiCJwhQfxf — Guardian news (@guardiannews) May 31, 2020

Britanya-Avustralya merkezli çok uluslu şirket, demir cevheri madenini genişletme çalışmaları sırasında adadaki on binlerce yıllık kesintisiz insan yerleşimlerinin izlerini havaya uçurduğunu kabul ederek 'üzüntüsünü' dile getirdi.

Rio Tinto apologizes for blowing up 46,000-year-old sacred indigenous site in Australia's Pilbara regionhttps://t.co/vg8YeCYnV2 — Rosemary Hartery (@rsmhartery) June 1, 2020

Batı Avustralya eyaletinin yeraltı kaynakları açısından zengin Pilbara bölgesinde yer alan Juukan Gorge kaya mağaralarında yaklaşık 7 bin kalıntı bulunmuştu. Aralarında biley taşları, yontularak alet aline getirilmiş kemik, 4 bin yıllık örülmüş saç da vardı.

Juukan Gorge mağaralarını da içeren toprakların vasileri olan Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura kabileleri, kutsal alanı korumak için 7 yıldır hukuk mücadelesi yürütüyordu.

Davanın devam etmesine rağmen 24 Mayıs'ta yıkımı gerçekleştiren Rio Tinto Grubu'nun CEO'larından Chris Salisbury, pazar günü açıklama yayımladı.

Açıklamada "Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura (PKKP) Halklarına saygımızı sunuyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için üzgünüz" denilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız PKKP ile ilişkimiz Rio Tinto için oldukça önemli. Olan bitenden ders çıkarmak için PKKP ile çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikli olarak Juukan Gorge'daki diğer tüm alanlarla ilgili planlarımızı gözden geçireceğiz."