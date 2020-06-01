Çin ABD'yi azınlıklara karşı ırkçılığı önlemeye çağırdı

CNN'in haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, George Floyd'un ölümüyle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Sözcü Cao, siyahların hayatlarının önemli olduğunu vurgulayarak haklarının korunması gerektiğini kaydetti.

Azınlıklara karşı ırkçılığın ABD'de sosyal bir hastalık olduğuna işaret eden Cao, kolluk kuvvetlerinin karıştığı ırkçılığa dayalı şiddet olaylarının acil olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Cao, ABD'nin, azınlıkların yasal haklarını korumak için yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik somut önlemler alacağını umduğunu sözlerine ekledi.

Çin'in çağrısı tepki topladı

Çin'in ABD’yi azınlıklara karşı ırkçılığı önlemeye çağırması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Twitter'da çok sayıda kişi, Çin'in azınlık hakları ve ırkçılık konusunda söyleyecek sözü olmadığı yorumunu yaptı.

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerinde bulunmak ve milyonlarca Uygur Türk'ünü "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırılan kamplarda zorla tutmakla suçlandı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki demokrasi yanlısı göstericilerin Çin tarafından "Ulusal Güvenlik Yasası" ile baskı altına alınmaya çalışıldığı kaydedildi.

Çin'de yabancıların özellikle de siyahların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasından sorumlu tutularak evlerinden tahliye edildiği, alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmadığı, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarılıp sokaklarda darbedildiği iddia edilmişti.