Polis şiddeti bu kez Avustralya'da: Yerli genci yüzüstü yatırarak gözaltına alan polise soruşturma açıldı

George Floyd’un öldürülmesiyle polis şiddeti ve ırkçılık yeniden gündeme gelirken, Avustralya’da yerli bir gence çelme takıp yüzüstü yatırarak gözaltına alan bir polis büyük tepki çekti.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sidney’in banliyö bölgesinde yaşanan olay, polis şiddetini bir kez daha gündeme getirdi.

Evinden 100 metre uzaklıktaki bir parkta arkadaşlarıyla birlikte takılan 16 yaşındaki bir Aborjini gözaltına almak isteyen polis, genci çelmek takarak yere düşürdü ve yüzüstü kapaklanan gence kelepçe taktı. Olay saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada infial yaratan videoda gencin inlediği de duyuldu.

A Sydney police officer has been placed on restricted duties, following an incident involving an Indigenous teenager who was taken to hospital after being arrested yesterday afternoon.



Full story coming up at 6.00pm on #9News pic.twitter.com/E73czV97Fm — Nine News Sydney (@9NewsSyd) June 2, 2020

Aile: Neden yokken gözaltına alındı

Polis, hastanede yapılan kontrolün ardından gencin serbest bırakıldığını duyurdu. Gencin ailesi ‘hiçbir neden yokken’ gözaltı yapıldığını söyleyerek polisin sert muamelesine tepki gösterdi. Olay kamuoyunda da ciddi tepki topladı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Yeni Güney Galler polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve söz konusu polisin de ‘görevinin kısıtlandığını’ duyurdu.

Aborjinler konusu yeniden gündeme geldi

George Floyd'un ölümü ve yaşanan bu gözaltı olayı, Avustralya'da gözaltında yaşamını yitiren kıtanın yerlisi Aborjinler meselesini de gündeme getirdi.

Aborjin Milletvekili Linda Burney, ülkede 1991'den bu yana 430'dan fazla yerlinin gözaltında hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Beğensek de beğenmesek de ırkçılığın bu ülkede gömülü olduğu yerden ortaya çıkması zor değil. Bana öyle geliyor ki eyalet ve bölge hükümetlerinin yapabileceği çok şey var. Federal hükümet de gözaltındaki Aborjinlerin sayısını azaltmak için bir şeyler yapabilir" dedi.

Muhalefet lideri Anthony Albanese de Burney'in çağrısına destek verdi.

Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluştururken, mahkûmların yüzde 27'si Aborjin.

Floyd için binlerce kişi sokaklara çıktı

Öte yandan Avustralya'da Floyd için binlerce kişi sokaklara çıktı. Sydney'de toplanan protestocular, dayanışma mesajları vererek, "Nefes alamıyorum" şeklinde sloganlar attı.

Protestocular, ‘Siyahların Yaşamı Önemli’, ‘Aborjinlerin Yaşamı Önemli’ ve ‘Sizi Görüyoruz, Sizi Duyuyoruz ve Sizin Yanınızdayız’ gibi yazılı pankartlar taşıdı.