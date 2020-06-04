Diri diri gömüldüğü mezardan kendi çabalarıyla çıkmayı başardı

Hindistan’ın Gondal kentinde diri diri toprağa gömülen adam kendi çabalarıyla mezardan çıkmayı başardı.

The Times of India’da yer alan habere göre, Hindistan'ın Gondal kentinde yaşayan Kapil Maracana, diri diri gömüldüğü mezardan kendi çabalarıyla çıktı.

Gazetenin yerel polisin verdiği bilgilere dayanarak aktardığı haberine göre, eski patronu uğradığı zarardan sorumlu tuttuğu Kapil Maracana’yı arkadaşlarının da yardımıyla kaçırarak dövdükten sonra el ve ayaklarını bağlayarak diri diri mezara gömdükten sonra olay yerinden ayrıldı.

Toprağın altında verdiği uzun çabalardan sonra gömüldüğü mezardan çıkmayı başaran Maracana, yakındaki bir hapishaneye ulaşarak polise olanları anlattı. Zanlılar gözaltına alındı.