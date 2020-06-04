Çin'de bir okulda bıçaklı saldırı: Çoğu çocuk 40 kişi yaralandı

Çin’de bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen bir kişi aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 40 kadar kişiyi bıçakla yaraladı.

Çin’in güneyindeki Guanxi bölgesinde bulunan Wuzhou kentinde sabah saatlerinde yaşanan olayda bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen 50 yaşlarındaki saldırganın, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk yaklaşık 40 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtildi.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2 — Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020

Yaralılar hastaneye kaldırılırken; öğrencilerden birinin ve müdürün yanı sıra bir güvenlik görevlisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Okulun polis merkezine 100 metre uzaklıkta bulunduğu dolayısıyla olaya erken müdahale edildiği aktarıldı.

Saldırgan gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.