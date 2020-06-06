Endonezya'da askeri helikopter düştü: 4 ölü, 5 yaralı

Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Orta Cava eyaletinin Kendal bölgesinde dokuz kişilik mürettebatın bulunduğu Rus yapımı 'Mi-17' tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Askeri yetkililer, nedeni henüz belirlenemeyen kazada dört kişinin yaşamını yitirdiğini, beş kişinin yaralandığını belirtti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.