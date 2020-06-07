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    BTS

    BTS grubundan ırkçılık karşıtı 'Black Lives Matter'a 1 milyon dolar bağış

    © AFP 2020 / Dia Dipasupil
    Asya & Pasifik
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    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (66)
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    ABD'de George Floyd cinayeti sonrası yeniden alevlenen ırkçılık karşıtı harekete destek veren sanatçılar arasına BTS grubu da katıldı. Grup ve şirketi Big Hit Entertainment, 'Black Lives Matter' hareketine 1 milyon dolar bağışladı. BTS bu akşam da konuşmacıları arasında Obama'nın da olduğu çevrimiçi bir etkinlikte yer alacak.

    BTS
    © REUTERS / Mario Anzuoni
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    Albüm- konser rekorları ve geniş hayran kitlesiyle dünyanın adından en çok söz ettiren gruplarından Güney Koreli BTS, Asyalı sanatçılara dış görünüşleri üzerinden yöneltilen ayrımcı ifadelere karşın kendilerinin ırkçılığın karşısında durduklarını hatırlatır nitelikle bir adım attı.

    ABD Minnesapolis'te 26 Mayıs'ta siyah vatandaş George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesini önce sosyal medya hesapları üzerinden kınayan BTS ve bağlı oldukları şirket Big Hit Entertainment, 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine 1 milyon dolar bağış yaptı.

    BTS
    © Fotoğraf : https://www.facebook.com/bangtan.official/
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    Variety sitesinin haberine göre Big Hit Entertainment haberleri doğrularken bağışın bugün değil bu hafta başında yapıldığı belirtildi.

    Hareketin başındaki isimlerden Kailess Scales, "Dünyanın dört bir yanındaki siyah insanlar yüzyıllar süren bastırılmışlığın yol açtığı travma yüzünden şu günlerde acı içinde. Siyahların hayatı için dayanışma içinde olan BTS ve dünyanın dört bir tarafındaki destekçilerimizin cömertliği karşısında duygulandık" ifadelerini kullandı.

    BTS, 4 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Irksal ayrımcılığa karşıyız. Şiddeti kınıyoruz. Senin, benim ve hepimizin saygı görme hakkı var. Yan yana duracağız" demiş, 'Siyahların Hayatı Değerlidir' etiketini kullanmıştı.

    7 kişiden oluşan grubun Twitter'da 26.2 milyon takipçisi bulunuyor.

    'Gelecek neslin liderlerinden' biri olarak Time dergisin kapak olan BTS, Eylül 2018'de de BM kürsüsünden dünyaya seslenmişti. Grup adına konuşma yapan RM (gerçek adıyla Kim Nam-joon) "Kim olduğunuz, nereli olduğunuz, teninizin rengi, cinsel kimliğiniz önemli değil. Kendinizi anlatın. Kendinizi anlatarak kim olduğunuzu ve kendi sesinizi bulun" demişti.

    Grubun 2019'daki konser turnesinin adı da 'Speak Yourself' (Kendinizi anlatın) olarak açıklanmıştı.

    BTS, bu akşam TSİ 22.00'de YouTube'da canlı yayınlanacak 'Dear Class of 2020' etkinliğinde eski ABD Başkanı Barack Obama, eski First Lady Michelle Obama, eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve şarkıcı Lady Gaga ile birlikte konuşmacılar arasında yer alıyor. Etkinlik, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle mezuniyet heyecanı yaşayamayan öğrencilere yönelik olarak düzenleniyor.

    Öte yandan Güney Kore müzik sektöründen başka isimler de gruplarıyla birlikte ya da bireysel olarak ırkçılığa karşı para yardımları yaptı. GOT7 grubundan Mark Tuan, George Floyd Memorial yardım fonuna 7 bin dolar gönderdi. Rapçi pH-1 'Black Lives Matter' hareketine 3 bin, DAY6 grubundan Jae de Minnesota Freedom Fund'a 1000 dolar bağışladı.

    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (66)
    Etiketler:
    Dear Class of 2020, Lady Gaga, Michelle Obama, Barack Obama, Siyah, Black Lives Matter, Bağış, BTS, George Floyd, Güney Kore, ABD
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