Bangladeş polisi toplu yoga dersiyle salgının fiziksel ve zihinsel etkilerine 'savaş açtı'

Bangladeş polisi, salgın süresince daha sağlıklı olabilmek ve stresten uzaklaşıp moral depolamak adına toplu yoga seansı gerçekleştirdi.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da, personelin sağlığını korumayı görev edinen emniyet yetkilileri bu amaçla yaklaşık 100 kadar polise toplu yoga dersi yaptırdı. Yerleşkenin bahçesinde yapılan derste polisler sosyal mesafelerini koruyarak nefes ve esneme egzersizleri gerçekleştirdi.

Dakka polisinin diplomatik güvenlik servisinin sözcüsü Rajon Kumar Saha, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Polisler sokaklarda yasa ve düzeni sağlama konusunda hayati bir rol oynuyor. Onları görevleri sırasında stresten uzak tutmak önemli” dedi.

Karantina kurallarının denetlenmesi konusunda polise çok iş düştüğünü ve onları moral açısından rahatlatmak istediklerini de söyleyen Saha, “Yoga bu görevin bir parçası” diye konuştu. Saha, 1200 polise daha yoga dersi vereceklerini belirtti.

Toplu yoga dersine katılan 100 kadar polis, sosyal mesafelerini koruyarak nefes ve esneme egzersizleri gerçekleştirdi. © AFP 2020 / MUNIR UZ ZAMAN

Emniyet sözcüsü, “Polisleri görevleri sırasında stresten uzak tutmak önemli” dedi. © AFP 2020 / MUNIR UZ ZAMAN

Polislere ders veren yoga eğitmeni, "Bir polisin fit olması önemli. Yoga ayrıca nefes konusunda da onlara yardımcı olur” ifadelerini kullandı. © AFP 2020 / MUNIR UZ ZAMAN 1 / 3 © AFP 2020 / MUNIR UZ ZAMAN Toplu yoga dersine katılan 100 kadar polis, sosyal mesafelerini koruyarak nefes ve esneme egzersizleri gerçekleştirdi.

Yoga eğitmeni Shama Makhing ise bu eski Hint öğretisinin polisleri fiziksel ve zihinsel olarak destekleyeceğini vurguladı.

Makhing, “Görevlerini asamazlar. Bu yüzden bir polisin fit olması önemli. Yoga ayrıca nefes konusunda da onlara yardımcı olur” dedi.

168 milyonluk bir nüfusa sahip olan Bangladeş’te, emniyet güçleri mayıs ayının sonunda kaldırılana kadar karantina tedbirlerinin uygulanması konusunda anahtar bir rol üstlendi. Ancak ülke genelinde 6 binden fazla polis salgından etkilendi, bunlardan 19’u yaşamını yitirdi. Vakaların çoğu başkent Dakka’da görüldü. Dakka’da en az 1850 polis virüsle enfekte oldu, 10’u hayatını kaybetti.