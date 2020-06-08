Hem cilt beyazlaştırıcı reklamı yapıp hem ırkçılık karşıtı mesaj atan Bollywood yıldızlarına 'ikiyüzlülük' eleştirisi

Hindistan'da ten rengini açmak için piyasaya sürülen kozmetik ürünlerini reklamını yapan Bollywood yıldızları, ABD'den başlayıp tüm dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolara destek verince ikiyüzlülükle suçlandı.

Bollywood'un A-listesinden Priyanka Chopra gibi yıldızlar, ABD'de beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u ensesine çöküp boğarak öldürmesine yönelik protestoların sosyal medya cephesinde rol aldı.

Siyah erkekle sevişmekten utanan kadın rolü

Chopra (37) Instagram'da yaptığı paylaşımda "ABD ve dünyada ırk savaşını sona erdirin. Nerede, ne şartlar altında yaşıyorsanız yaşayın, KİMSE bir başkasının ellerinde ten rengi yüzünden öldürülmeyi hak etmiyor" dedi.

. @priyankachopra good to see your solidarity for #GeorgeFloydWasMurdered and #BlackLivesMatter. But why are you silent on institutional Islamophobic violence in our own India's police against Muslims and persons presumed to be Muslim? Please say #MuslimLivesMatter in India 🙏🏾? pic.twitter.com/D4xeSHiNcz — Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) May 31, 2020

Sosyal medya kullanıcıları da derhal kendisine geçmişte cildi beyazlatan ve parlatan bir kremin tanıtımını yaptığını ve 2008 tarihli 'Fashion' isimli Hint filminde siyah erkekle sevişmekten utanan bir kadını canlandırdığını hatırlattı.

I am a “Jagayein gora Nikhaar” celeb and a “don’t judge on the basis of skin colour” SJW. I am both. I am Priyanka Chopra. pic.twitter.com/ZTEQvLZc1w — The Frustrated Indian (@FrustIndian) June 1, 2020

Chopra'nın paylaşımına gelen tepki yorumlarından birinde "Siyahların hayatları için konuştuğunuz için teşekkür. Ama aynı zamanda siyah-karşıtlığını teşvik eden cilt beyazlaştırıcı kremi desteklemeyi de bırakmalısınız herhalde" denildi.

Priyanka Chopra posted about the BLM movement and honestly how did she not see this coming😭😭😭 a clown she is🤡🤡🤡 pic.twitter.com/VwWmPA8Asv — Mikaeel🖤 (@mikdewji) June 5, 2020

Pişmanlık açıklamıştı

Bollywood kadar Hollywood'da da tanınan eski Kainat Güzeli, son dönem röportajlarında, gençken böyle bir ürünü tanıtmaktan pişmanlık duyduğunu ve esmer teninden gurur duyduğunu söylemişti.

Diğer Bollywood yıldızları Sonam Kapoor Ahuja, Deepika Padukone ve Disha Patani de hem cilt beyazlaştırıcı ürünlerin reklamında yer alıp hem de ırkçılık karşıtı paylaşım yaptıkları için eleştiri oklarının hedefi oldu.

Açık tenlilik sektörü

Hindistan'da cilt beyazlaştırıcı ürünler milyarlarca dolarlık bir sektör oluşturuyor, bu ürünlerin reklamlarını da açık tenin yüceltildiği ve koyu tene karşı ayrımcılığın uygulandığı Bollywood'un yıldızlarına yaptırılıyor.

Ancak son dönemde bu ürünlere karşı yürütülen kampanyalar, şirketleri kremleri 'açık tenlilik' diye değil, artık 'parlatıcı', 'beyazlatıcı', 'ışıklandırıcı' diye adlandırmaya itti.

Sanat dünyasından da tepki

Önde gelen aktrislerden Kangana Ranaut, Bollywood'daki meslektaşlarının paylaşımlarını "Her türlü açık tenlilik ürünü tanıtımını yapıp siyahların yaşamları değerlidir demeye nasıl utanmadan cüret ediyorlar" diye kınadı.

Hindistan kökenli ABD'li komedyen Hasan Minhaj de Netflix'teki 'Patriot Act' programında bu ikiyüzlülüğü alay konusu yaptı.