Yaşanan kriz üzerine Güney Kore, Pyongyang karşıtı bildirileri hedef aldı

Güney Kore, Pyongyang ile kriz yaratan ve ilişkilerin kesilmesine neden olan Kuzey Kore karşıtı bildirilere için harekete geçti.

Kuzey Kore’nin iletişimi koparmasına kadar varan kriz üzerine harekete geçen Güney Kore, sınır ötesine bildiri atılmasından sorumlu ilticacı iki gruba karşı yasal süreç başlatacağını duyurdu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore’den iltica eden bu iki grubun, iki ülkenin liderleri tarafından yapılan anlaşmayı ihlal ettiğini ve gerginlik yarattığını belirtti.

Bakanlık, iki Kore arasındaki işbirliği yasasını çiğnemek suçundan polise suç duyurusunda bulunacağını, ayrıca grupların lisanslarını geri çekme sürecini başlattıklarını açıkladı.

Kuzey Kore’den iltica edenlerin ve Güney Koreli aktivistlerin, 500 bin balonla sınırdan Pyongyang yönetimi karşıtı bildiriler atması, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırmıştı. Çoğunlukla Güney Kore’de yaşayan Kuzeyli ilticacılar tarafından hazırlanan bildiriler, Pyongyang’ın insan hakları karnesini ve nükleer çalışmalarını hedef alıyor.

Kuzey Kore’den ilk tepki alışılanın aksine Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong’dan gelmiş, kız kardeş Güney Kore’ye ‘son vermezseniz bedeli ağır olur’ uyarısında bulunmuştu. Bu uyarıdan günler sonra Pyongyang, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını kestiğini duyurmuştu.