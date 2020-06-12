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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD Başkanı Donald Trump

    Tarihi zirvenin 2. yıldönümünde Kuzey Kore'den açıklama: Trump'ın elini tutmaya gerek kalmadı, umutlar kabusa döndü

    © REUTERS / Kevin Lim/The Straits Times
    Asya & Pasifik
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    Trump'a verdikleri ödünlerin karşılığında hiçbir şey alamadıklarını belirten Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, artık tokalaşmak yerine Washington'ın uzun vadeli askeri tehditleriyle başa çıkabilecek daha sağlam güçler inşa edeceklerini söyledi.

    ABD'yi neredeyse tüm uluslararası anlaşmalardan çeken Başkan Donald Trump'ın elinde kalan tek dış politika başarısı da çöktü.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı zirveleri ve iyi ilişkilerini başkanlığının önemli başarılarından biri olarak sunan Trump'a tarihi zirvenin ikinci yıldönümünde Pyonyang'dan "Umudu kabusa çevirdin, seninle el sıkışmaya devam etmenin ne gereği var" mesajı geldi.

    Görevdeki ABD ve Kuzey Kore liderleri arasındaki ilk zirve niteliği taşıyan 2018'deki Singapur buluşmasının ardından nükleer silahları bırakma konusunda bazı önemli adımlar atan Pyonyang, 2019'daki Hanoi buluşmasında bunun karşılığında hiçbir şey alamamış ve süreç giderek soğumuştu.

    Resmi haber ajansı KCNA.tarafından yayımlanan bir maçıklama yapan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Son-gwon, bundan iki yıl önce küresel spot ışıklarının altında etrafa yayılan ilişkilerin düzelmesine yönelik büyük umutların artık yerini umutsuzluğa bıraktığını söyleyerek şöyle devam etti:

    "Kore Yarımadası'nda barış ve refahın sağlanması için küçük bir iyimserlik ışığı bile karanlık bir kabusun içinde söndü."

    Pyongyang'ın Washington'a verdiği tek taraflı ödünler arasında nükleer deneme sahasını kapatmanın, Kore Savaşı'nda ölmüş ABD askerlerinin naaşlarını iade etmenin, mahkum edilmiş ABD vatandaşlarının bırakılıp ülkelerine gönderilmesinin ve tüm nükleer ve füze denemelerinin askıya alınmasının yer aldığını hatırlatan Ri, Trump yönetiminin tüm bunları diplomatik kazanım hanesine yazdığını, ama karşılığında Kuzey Kore'ye bir şey sunmadığına dikkat çekti. 

    Tam tersine Trump yönetiminin nükleer silahlarla Kuzey Kore'yi tehdit ederken Güney Kore'ye son teknoloji silah yağdırdığını ve Seul hükümetini devasa silah parası ödeme yükü altında bıraktığını dile getiren Ri, 5 ay sonra ABD başkanlık seçiminde yarışacak Trump'a hiçbir karşılık almaksızın başarı olarak kullanabileceği bir paket bir daha asla vermeyeceklerinden söz etti.

    Kişisel ilişkileri korumakla hiçbir somut ilerleme, düzelme elde edemediklerini belirten Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, "Singapur'da tokalaşan elleri tutmaya devam etmeye gerek olup olmadığı, asıl mesele budur" dedi. 

    Böylece Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yönünde çalışmaya veda sinyali veren Ri, Pyongyang'ın, tokalaşmak yerine, Washington'ın uzun vadeli askeri tehditleriyle başa çıkabilecek daha sağlam güçler inşa edeceğini dile getirdi.

     

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