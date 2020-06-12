Çin'de koronavirüse karşı ilk uyarıları yaparken can veren doktorun eşi doğum yaptı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li Wenliang'ın eşi doğum yaptı. Li'nin eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senin bana verdiğin en son hediye bugün dünyaya geldi" ifadelerini kullandı.

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Lie Wenliang'ın eşi doğum yaptı.

Çin basınındaki haberlere göre Li’nin eşi Fu Şüecie, yaptığı doğumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir erkek çocuğu dünyaya getiren Fu, paylaşımında “Kocam, cennetten görebiliyor musun? Senin bana verdiğin en son hediye bugün dünyaya geldi. Kesinlikle onları seveceğim ve onlara iyi bakacağım” ifadelerini kullandı.

Fu Xuejie, wife of the late doctor Li Wenliang, gave birth on Fri to a baby boy in Wuhan, whom she called “the final gift” from Li. The pair received blessings from many people wishing them the best. Li is one of the martyrs who died from #COVID19 while fighting on the frontline. pic.twitter.com/yyMM8AQYqA — People's Daily, China (@PDChina) June 12, 2020

​Yeni doğan oğlu dışında bir çocuğu daha bulunan Fu’nun paylaşımına kısa sürede çok sayıda destek yorumları geldi.

Li, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti

Kovid-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve bu konuda sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında 'dedikodu yaymak' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Wenliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada ve ülkede tepkilere yol açmıştı.

Bölgedeki yetkililer, halkın tepkisi sonrasında Li’den özür dilemiş ve Çin hükümeti doktoru kahraman ilan etmişti.

Çinli yetkililer, Wenliang'ın ailesinden özür dilemişti.