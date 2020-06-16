'Virüsten kurtulduk' demişlerdi: Yeni Zelanda'da 25 gün sonra yeni vakalar tespit edildi

Salgından ‘tamamen kurtulduğunu’ ilan eden Yeni Zelanda, yaklaşık bir ay aradan sonra ilk koronavirüs vakalarının saptandığını duyurdu. İngiltere’den gelen ve ölmek üzere olan akrabalarına ziyaret edebilmeleri için karantinadan erken bırakılan iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son vakanın iyileşmesiyle birlikte geçen hafta salgından kurtulduğunu açıklayan ve tüm tedbirleri kaldıran Yeni Zelanda’da yeni koronavirüs vakaları tespit edildi.

Yerel basının aktardığına göre, 7 Haziran’da İngiltere’den uçakla Doha ve Brisbane üzerinden Auckland’a gelen 30-40 yaşlarındaki iki kadından biri hafif koronavirüs semptomları gösterdi. Ancak bu semptomlar önceden var olan bir sağlık durumuna yoruldu. Ölmek üzere olan akrabalarını ziyaret etmek için ülkede bulunan iki kadına, 14 günlük karantina sürelerini tamamlamadan 13 Haziran’da ayrılmaları için izin verildi.

Sağlık Departmanı Yöneticisi Ashley Bloomfield, kadınların arabayla başkent Wellington’a gittiklerini ancak yolda kimseyle temas kurmadıklarını söyledi. Wellington’a vardıktan sonra yapılan teste pozitif çıkan kadınların yeniden karantinaya alındığı belirtildi. Kadınların bir yakını da önlem olarak karantinaya alınırken, yetkililer temasa geçtikleri herhangi biri olup olmadığını araştırmaya başladı.

Ayrıca uçuş ekibi, yolcular, havalimanı çalışanları ve otel görevlileri de test edildi.

'Beklediğimiz ve hazırlığını yaptığımız bir şeydi'

Ashley Bloomfield, iki vakanın yeni bir salgın dalgasına yol açmasından korkmadıklarını çünkü sistemlerinin kadınların hareketlerini takip ettiğini söyledi. Bloomfield, “Yeni vaka yaşamayacağımızı umduğumuz bir şeydi, ancak aynı zamanda beklediğimiz ve hazırlığını yaptığımız bir şeydi” dedi.

Salgınla mücadele konusunda örnek gösterilen Yeni Zelanda her ne kadar sosyal mesafe tedbirlerini kaldırsa da, ikinci bir dalga yaşamamak adına sınır kontrollerini sıkı tutmaya devam ediyordu. Buna göre sınırlar yabancı ülkelere kapalı kalmaya devam ediyor. Şimdilik sadece ülke dışındaki Yeni Zelandalıların geri dönmesine izin veriliyor ve onlara da 14 gün karantina kuralı uygulanıyor.

Başbakan Jacinda Ardern dün yaptığı açıklamada, ülkeyi tamamen ‘virüsten arınmış’ ilan etmediklerini çünkü gelecekte yeni vakalar görüleceğini söylemişti.

Yeni Zelanda'da salgın nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 1506 ile sınırlı kaldı.