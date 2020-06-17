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    Hindistan Başbakanı Modi'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizin ölümü boşuna olmayacak

    © REUTERS / MUKESH GUPTA
    Asya & Pasifik
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    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin sınırında çıkan çatışmada yaşamını yitiren askerlerin ‘boşuna ölmediğini’ belirtti ve “Hindistan barış istiyor ancak kışkırtıldığında yanıt verebilecek kapasitededir” dedi.

    Çin ve Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı bulunan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi’nde dün gece iki ülke askerleri arasında çıkan çatışmada can kaybı 20’ye yükselirken, taraflardan da sert açıklamalar geliyor.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, askerlerin ölümünün ‘boşa olmayacağını’, Çin’in daha fazla provokasyonda bulunması halinde karşılık vereceklerini söyledi.

    Televizyonda yayınlanan konuşmasında Modi, “Askerlerimizin fedakârlığının boşuna gitmeyeceği konusunda ülkeye garanti vermek istiyorum. Bizim için birlik ve ülkenin bütünlüğü en önemlisidir… Hindistan barış istiyor ancak kışkırtıldığında yanıt verebilecek kapasitededir” dedi.

    Öte yandan Modi çatışma gündemiyle yapılan güvenlik toplantısı öncesinde yaşamını yitiren askerler için iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

    Modi’nin açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, yaşanan gerilimi en kısa sürede yatıştırmak konusunda Hindistan ile hemfikir olduklarını belirtti.

    Taraflardan farklı açıklamalar geldi

    Dün yaşanan çatışmanın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan askerlerinin iki taraf arasında varılan uzlaşmayı ciddi biçimde ihlal ettiğini, sınırı iki kez yasa dışı biçimde geçtiğini ve Çin personeline provokatif saldırılar düzenlediğini belirterek, bunun iki sınır gücü arasında ciddi fiziksel çatışmayla sonuçlandığını söylemişti.

    Dimitriy Peskov
    © Sputnik / Ekaterina Shtukina
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    Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise, çatışmanın Çin’in tek taraflı olarak bölgedeki statükoyu değiştirme girişimi sonucunda yaşandığı ve her iki tarafın kayıplar verdiği kaydedilmişti.

    Yıllar süren anlaşmazlık alevlendi

    Hint yetkililer, mayıs başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı. Askerlerin, bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

    Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

    Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

    Pekin, ‘Güney Tibet’ olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

    Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.

    Etiketler:
    Ladakh, Asker, Sınır, Çatışma, Çin, Hindistan, Narendra Modi
    Topluluk kurallarıTartışma
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