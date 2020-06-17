‘Rusya, Hindistan ve Çin dışişleri bakanlarının video konferansı 23 Haziran’da yapılacak’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 23 Haziran'da Rusya, Hindistan ve Çin dışişleri bakanlarının video konferansının yapılacağını ve ilgili hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: “Planlanan ve hazırlıkları süren bir etkinlik daha var. 23 Haziran’da RIC (Rusya, Hindistan, Çin) ittifakının Rusya başkanlığında yapılacak olan konferans. Üç ülkenin dışişleri bakanlarının video konferansının planlandığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

Zaharova, pandeminin sonucu olarak siyaset, ekonomi, finans ve diğer alanlarda gelişen eğilimlerin yanı sıra, kriz süreçlerinin üstesinden gelmek için üç ülkenin yetenekleri ve etkileşimini konu alan somut ve ayrıntılı bir görüş alışverişi olacağını kaydetti.

Daha önce, Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, 23 Haziran'da yapılması planlanan üç ülkenin dışişleri bakanlarının video konferansının ertelendiğini belirtmişti.