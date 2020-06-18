Kore Yarımadası üzerinde ABD istihbarat uçağı tespit edildi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, hava araçları izleme sitesi "Aircraft Spots", "Boeing RC-135W Rivet Joint" model elektronik istihbarat uçağının, başkent Seul üzerinde uçtuğunun belirlendiğini aktardı.

US flies spy plane over Korean Peninsula to monitor N. Korea #NorthKorea #UShttps://t.co/cujOy08TQV — The Korea Herald (@TheKoreaHerald) June 18, 2020

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ABD Silahlı Kuvvetleri’nin, Kuzey Kore'nin Güney Koreli aktivistlerin sınırda balonla broşür dağıtma girişimini gerekçe göstererek iki ülke arasındaki yumuşama ve diyaloğun sembolü olarak görülen sınırdaki irtibat ofisini havaya uçurması ve sınıra asker gönderme tehdidiyle başlayan gerilimin ardından bölgedeki istihbarat uçuşlarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Aircraft Spots daha önce de ABD Donamasına ait Lockheed EP-3 ve ABD Kore Kuvvetleri'ne ait Beechcraft RC-12 Guardrail elektronik istihbarat uçaklarının Kore Yarımadası üzerinde görüldüğünü bildirmişti.

Kuzey Kore ile ABD arasında, Şubat 2019'dan bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim 2019'da yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Güney Kore'den Kuzey'in askeri provokasyonlarına karşılık verileceği uyarısı

Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümü vesilesiyle savaşa Birleşmiş Milletler (BM) bayrağı altında katılan 22 ülke onuruna verilen teşekkür yemeğinde yaptığı konuşmada, Pyongyang yönetiminin son dönemdeki tehditkar tavırlarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Kuzey Kore'nin geçen hafta, 2018'de imzalanan Panmunjom Deklarasyonu'yla kurulmasına karar verilen ve iki ülke arasındaki yumuşama ve diyaloğun sembolü olarak görülen sınırdaki irtibat ofisini havaya uçurmasıyla başlayan gerginliğin askeri bir krize dönüşmemesini umduklarını ifade eden Jeong, "Ordumuz durumu hassasiyetle izliyor. Sorunun istikrar bozulmadan çözülmesi için savunma konumunda bekliyoruz ancak Kuzey Kore askeri bir provokasyona kalkışırsa hiç tereddüt etmeden en sert şekilde karşılık veririz" dedi.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.