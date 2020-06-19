Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde silahlı saldırı: İki polis memuru ağır yaralandı

Yeni Zelanda'ın Auckland kentindeki Massey bölgesinde bir silahlı saldırının yaşandığı, iki polis memurunun ağır yaralandığı bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinin batısında yer alan Massey bölgesindeki Reynella Drive mevkisinde, yerel saatle 10.30 sıralarında rutin bir trafik kontrolünde polise ateş açıldığı bildirildi.

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, 2 polis memurunun açılan ateş sonucu ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Police are responding to an unfolding serious incident in Massey, West Auckland.



At around 10.30am, a police unit has performed a routine traffic stop on Reynella Drive.



There has been shots fired at Police officers.



Two officers have been shot and have been seriously injured. — New Zealand Police (@nzpolice) June 18, 2020

Polisin açıklamasında olay sırasında bir yayanın araba çarpması sonucu yaralandığı kaydedilirken, civardaki iki okulun da tedbir amaçlı giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi.

Saldırganların araçlarıyla olay yerinden kaçtığı bildirilen açıklamada, polis birimlerinin geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattığı ifade edildi.

Polis ayrıca yurttaşlara olayın meydana geldiği yer ve civar bölgelerden uzak durması yönünde uyarıda bulundu.

Police advise all members of the public to avoid the Massey area, in particular the areas around Don Buck Road, Waimumu Road, Hewlitt Road and Triangle Road.



Further information will be released once it becomes available. — New Zealand Police (@nzpolice) June 18, 2020

Diğer yandan bir dizi sosyal medya kullancısı da olay yerinden görüntüler paylaştı.

Massey, West Auckland. If you look closely you can see a few cops with guns out. pic.twitter.com/w85AkPnJ8N — Lia 🌻 (@brownskingorl) June 19, 2020

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