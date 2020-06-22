Çin'de 8 çocuk nehirde boğuldu: Arkadaşlarını kurtarmak istediler

Çin'in güneybatısında nehre düşen çocuğu kurtarmak için diğerlerinin de nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğuldu.

Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) yer alan habere göre, Çongçing kentindeki Fu nehri kıyısına gelen çocuklardan biri nehre düştü, onu kurtarmak isteyen diğerlerinin de nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğuldu.

Yetkililer, çocukların cesedinin nehirden çıkarıldığını belirtti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.