'Gelmiş geçmiş en büyük operasyon': Kuzey Kore, Güney'e misilleme olarak 12 milyon propaganda broşürü gönderiyor

Güney Kore’ye karşı tutumunu giderek sertleştiren Kuzey Kore, misilleme yapmak amacıyla sınırdan milyonlarca propaganda broşürü göndermeye hazırlanıyor. 3 binden fazla balonla 12 milyon broşürün dağıtılacağı plan, ‘düşmana karşı bugüne kadar yapılan en büyük propaganda operasyonu’ diye niteleniyor.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, ‘düşmana karşı gelmiş geçmiş en büyük propaganda broşürü operasyonuyla’ Güney Kore’ye misilleme yapmaya hazırlandıklarını duyurdu.

KCNA, 3 binden fazla balonla yaklaşık 12 milyon propaganda broşürünün Güney’e gönderileceğini açıkladı. Broşürlerde, her kesimden Kuzey Korelinin öfke ve nefretine yer verileceği belirtildi.

KCNA, “Misilleme cezasının zamanı yaklaşıyor” bilgisini verdi.

Resmi gazetelerden Rodong Sinmun’da yer alan broşürlerden birinde, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’i bardaktan bir şeyler içerken gösteren bir fotoğrafın yanında ‘Kuzey-Güney antlaşması da dahil her şeyi yedi bitirdi’ deniliyor.

© AFP 2020 / STR KCNA tarafından servis edilen fotoğraflarda, açıklanmayan bir yerde hazırlanan propaganda broşürlerinde 'her kesimden Kuzey Korelinin öfke ve nefretine yer verildiği' belirtildi.

‘Propaganda hoparlörleri' de yeniden yayına geçiyor

Moon ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 2018’de imzalanan anlaşmayla her iki taraf da propaganda aktivitelerine son verme konusunda uzlaşmıştı. Buna sınırda yayın yapan ‘propaganda hoparlörleri' de dahildi.

Güney Kore’ye karşılık verme konusunda kararlı olan Pyongyang’ın, broşür hamlesinin yanı sıra bu propaganda hoparlörlerini de tekrar inşa ettiği belirtildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre askeri yetkililer, Kuzey Kore’yi iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgede ‘pek çok yere’ hoparlör yerleştirirken tespit ettiklerini söyledi.

Yetkililer, “Kuzeyin psikolojik savaşı yürütme hareketlerini yakından takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

(3rd LD) N. Korea reinstalling propaganda loudspeakers along border: military officials https://t.co/89k0AkcQfP — Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 22, 2020

Bir haftada savaşın eşiğine geldiler

Güney ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler bir hafta gibi kısa bir sürede ‘yeniden savaşın eşiğine gelindi’ denilecek boyuta ulaştı.

Kuzeyden güneye kaçanların sınırdan Pyongyang karşıtı broşürler yollamasıyla başlayan krizde Kuzey Kore güneydeki 'kardeşiyle' iletişimi kesti ve askeri harekât tehditleri savurdu.

Kaesong şehrindeki irtibat bürosunun havaya uçurulmasıyla tavan yapan gergin hava, taraflar arası sert açıklamalarla daha da tehlikeli bir hal aldı.