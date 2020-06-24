Kuzey Kore, Güney'e karşı askeri eylem planını erteledi

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Kore İşçi Partisi'nin beşinci merkez askeri komisyon toplantısının ön oturumunu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ajansa göre Kim, toplantıda Genelkurmay Başkanlığı tarafından sunulan, Güney Kore'ye karşı askeri harekat planını erteleme yönünde karar aldı.

Oturumda, asıl toplantıda sunulacak olan ana taslak askeri politikalar, raporlar ve kararların yanı sıra 'ülkenin askeri caydırıcılık kapasitesini daha da güçlendirecek önlemler' değerlendirildi.

Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Kuzey Kore, broşür krizinde iletişimi kesmekle kalmayıp Güney'e ait sınırdaki bir irtibat bürosunu da havaya uçurmuştu.