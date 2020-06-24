Kuzey Kore'den peş peşe geri adımlar: Propaganda hoparlörleri söküldü, Güney'i eleştiren yazılar yayından kaldırıldı

Broşür kriziyle başlayan ve bir anda savaşın eşiğine kadar gelen krizde Kuzey Kore, Güney’e olan sert tutumundan bir geri adım daha attı. Askeri eylem planının ertelenmesinden sonra bu kez de sınıra yeniden yerleştirilen propaganda hoparlörlerinin kaldırıldığı ve basında yer alan Güney Kore’ye yönelik eleştirel yazıların geri çekildiği belirtildi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında ay başından bu yana sert hamlelerle tırmanan kriz, bu kez yerini peş peşe gelen yatıştırma hamlelerine bırakıyor gibi görünüyor.

Dün Güney Kore sınırındaki tatbikatları sürdürme yönündeki kararı ertelediğini duyuran Pyongyang, bu kez de Seul’e karşı girişilen ‘propaganda operasyonunda’ bir dizi geri adım attı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, Kuzey Kore basınında yer alan ve Seul’u eleştiren makaleler ‘toptan’ geri çekildi.

Yonhap: Ender görülen bir durum

‘Pyongyang’ın sesi’ olarak görülen DPRK Today ve Meari gibi yayınların, broşür krizi nedeniyle Güney Kore’yi yerden yere vuran bir düzineden fazla yazıyı web sitelerinden kaldırdığı belirtildi. DPRK Today’de dün yayımlanan, benzer içerikteki altı makaleye de artık erişim sağlanamadığı kaydedildi. Meari’nin de benzer şekilde geçmişe dönük bir ‘temizlik yaptığı’ vurgulandı.

Ülkenin resmi gazeteleri Rodong Sinmun ve Minju Joson’un da Güney Kore’yi eleştiren yazılara yer vermediği görüldü.

Kuzey Kore basınında neredeyse her gün broşür krizi nedeniyle Güney’i eleştiren yazılara yer verildiğini hatırlatan Yonhap, bu hamlenin ‘ender görülen bir durum’ olduğunu vurguladı.

N.K. propaganda outlets delete articles critical of S. Korea en masse https://t.co/M6XF8rZr0G — Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 24, 2020

20-30 tane hoparlör yerleştirilmişti

Kuzey Kore’nin ‘zeytin dalı uzattığı’ bir başka konu da propaganda hoparlörleri oldu.

İki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeye yeniden yerleştirilen 20-30 kadar hoparlörlerin birçoğunun kaldırıldığı belirtildi. Yonhap’a konuşan bir askeri kaynak, “Kuzey Kore, yeni kurulan hoparlörleri bugün erken saatlerde indirdi” dedi.

Savunma Bakanı Jeong Keyong-doo da bu bilgiyi doğruladı, ancak kaç hoparlörün kaldırıldığı ya da nerelerde bulunduğu gibi konulara dair ayrıntı vermedi.

Jeong, “Kuzey Kore’nin hamlelerine bakılmaksızın, biz, insanların kendilerini güvensiz hissetmelerini önlemek için hazır bir duruş sergilemeye ve durumu yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

© REUTERS / Yonhap News Agency Kuzey Kore, Güney ile arasında bulunan askerden arındırılmış bölgeye yeniden 20-30 kadar propaganda hoparlörü yerleştirdi.

Adım adım kriz

Güney Kore'ye iltica eden aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Kuzey Kore, bununla kalmayıp Güney'e ait Kaesong’daki irtibat bürosunu da havaya uçurmuştu.

Ardından ‘düşmana karşı gelmiş geçmiş en büyük propaganda broşürü operasyonunu’ gerçekleştireceğini duyuran Kuzey Kore, 3 binden fazla balonla yaklaşık 12 milyon broşürün Güney’e gönderileceğini açıklamıştı.