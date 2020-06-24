Kazakistan’da başkent yakınlarında iki kent karantinaya alındı

Kazakistan’ın Akmola bölgesinin sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, başkent yakınlarındaki Kökşetav ve Stepnogorsk kentlerine giden yolların kapatılacağı belirtildi.

Kentler salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinada tutuluyor.

Diğer yandan, bölgedeki tüm eğlence mekanları da kapatıldı ve kamuya açık kalabalık etkinlikler yasaklandı. Yetimhane ve huzurevlerinin yanı sıra hastanelere girişler kısıtlandı.

Kazakistan’da mayıs ayı ortasında acil durum ilan edildikten sonra vaka sayısı 6 kat kartarak 30 binin üzerine çıktı.