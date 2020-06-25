Pakistan'da 'sahte lisans' skandalı: 150 pilotun cezası kesildi

Pakistan’da 97 kişinin yaşamını yitirdiği uçak faciasının ardından yapılan incelemede, her üç pilottan birinin ‘sahte lisansla’ uçtuğu ortaya çıkınca ilk aşamada 150 pilota ceza kesildi.

Pakistan, ülkenin son sekiz yıldaki en büyük uçak faciası olarak kayıtlara geçen 22 Mayıs’taki kazanın ardından hava trafiğinde önlemler sıklaştırıldı.

Ülkede neredeyse her üç pilottan birinin ‘sahte lisanslara’ sahip olduğunun ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), bünyesinde bulunan 426 pilottan 150’sini ‘sahtecilik’ nedeniyle cezalandırılacağını açıkladı

PIA Sözcüsü Abdullah Hafız, “Bu niteliksiz pilotların bir daha asla uçak uçurmayacağından emin olacağız” dedi.

Pakistan Federal Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Han dün, kayıtlı 860 pilottan 262’sinin başkalarını sınava sokarak sahte lisans aldıklarını açıklamış, bu pilotların ‘uçuş tecrübeleri’ olmadığını belirtmişti.

Pakistan’da 22 Mayıs’ta Lahor- Karaçi seferi yapan Airbus 320 serisi yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inmeye çalışırken, iki motorunun da durması sonucu ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi yakınlarında yerleşim bölgesinin üzerine düşmüştü.

Toplam 99 kişiyi taşıyan uçaktan sadece iki kişi kurtulmuştu.

Kazaya dair hazırlanan ön soruşturma raporu ‘pilot hatasına’ işaret etmişti. Rapora göre, pilotlar iniş sırasında koronavirüs salgınını tartışıyordu ve uçağa yeteri kadar odaklanamadı.