Avustralya'da 'ikinci dalga' endişesi yine tuvalet kağıdı yağmasına yol açtı

Avustralya’da yeni koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından halkın bir kez daha marketlere akın etmesi üzerine tuvalet kağıdı satışlarına sınırlama getirildi.

Avustralya’nın ikinci büyük şehri olan Melbourne’de bir günde 30 yeni koronavirüs vakası daha saptanmasının ardından endişelenen halk, ‘ikinci dalga’ korkusuyla marketlere akın etti. Halkın paket paket tuvalet kağıdı stoklamaya başlaması üzerine ülke çapında satışlara kota getirildi.

Ülkenin en büyük iki büyük market zinciri olan Woolworths ve Coles, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu satışlarına sınır getirdiklerini duyurdu. Yetkililer, fazla satışı engellemenin yanı sıra marketlerde oluşacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak yığılmaları da önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Across Australia, shoppers are again restricted to limits on toilet paper and paper towels following a surge in demand linked to the coronavirus. https://t.co/2VBpz4xHOL — The New Daily (@TheNewDailyAu) June 26, 2020

Başbakan: Buna son verin, bu çok saçma

Avustralyalılara ‘sakinleşme’ çağrısı yapan Başbakan Scott Morrison ise, “Buna son verin, bu çok saçma” dedi.

Morrison, yeni vakaların, ülkenin şu ana kadar başarı sağladığı salgını kontrol altında tutma çabalarına gölge düşürmeyeceğini de vurguladı.

Victoria eyaletindeki Melbourne’de yaklaşık on gündür yeni vaka sayıları çift haneli sayılarda seyrediyor. Ancak diğer eyaletlerin çoğunda vaka sayıları ya tek hanelerde rapor ediliyor ya da hiç vaka görülmüyor.

Scott Morrison’ın Baş Sağlık Danışmanı Doktor Brendan Murphy, yeni vakaların ikinci bir dalgaya yol açmayacağını savunuyor. Murphy, “Muhtemelen bu tarz vakaları daha çok göreceğiz, sadece Victoria’da değil ülkenin her yerinde olabilir. Hazırlıklıyız, yanıt veriyoruz ve işlerin gidişatı açısından çok, çok rahatız” dedi.

25 milyon nüfusa sahip olan Avustralya’da salgın nedeniyle 104 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayıları da 7 bin 500 ile sınırlı kaldı. Ülkenin pek çok bölgesinin virüsten temizlendiğine inanılıyor.