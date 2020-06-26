Regl 'ayıp' bir şey değil: Yeni Zelanda artık regl ürünlerine 'hijyenik malzeme' demeyecek

Yeni Zelanda’da bundan böyle ped, tampon veya menstrual kap gibi ürünler ‘hijyenik malzeme, kadın hijyeni’ tarzında ‘sansürlü ve örtük’ ifadelerle satışa sunulmayacak. Uygulamanın, dünyada bir ilk olduğu belirtiliyor.

Kız öğrencilere ücretsiz ped sağlayacağını duyurarak takdir toplayan Yeni Zelanda, bu alanda çığır açacak bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. ‘Ayıp’ bir şeymiş' gibi görüldüğü için ‘regl’ kelimesi yerine ‘hijyenik malzeme, kadın hijyeni’ gibi adlar adı altında satılan adet dönemi ürünleri bundan böyle sansürlenmeyecek.

Ülke çapındaki 180 mağazasıyla Yeni Zelanda’nın en büyük market zinciri olan Countdown, dünyada bir ilke imza atarak bu ürünleri ‘regl’ etiketiyle satışa sunacak. Bu değişiklik hem mağazalarda hem de internet üzerinden satışlarda görülecek.

Countdown Sözcüsü, “Kişisel hijyen ya da hijyenik ürün gibi kelimeler, hayatın tamamen doğal bir parçası olan regl döneminin bir şekilde kendinize saklanacak veya sağlığa zararlı bir şey olduğu gibi bir izlenim yaratıyor. Ancak kesinlikle öyle değiller ve biz, bu izlenimi değiştirme konusunda önemli bir rol üstlenebiliriz” dedi.

‘The Period Place’ adlı dayanışma organizasyonunun kurucularından Sarah Mikkelsen, bu hamleyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını belirten Mikkelsen, “Kullanılan dil konusunda böylesi bir yaklaşım benimsemek şu anda oldukça politik bir tutum. Bu nedenle büyük bir markanın, talep edilmediği halde bunu yapması çok ilham verici, çok havalı” diye konuştu.