Çin'de evlenmek isteyen kişiler, eş adaylarının 'şiddet geçmişine' ulaşabilecek

doğusunda yer alan Yivu kentinde, evlenmek isteyen kişilerin eş adaylarının şiddet geçmişi olup olmadığını kontrol edebileceği bir veritabanı sistemi denenecek.

New York Times'ın haberine göre, Yivu yerel yönetimi, 1 Temmuz'dan itibaren son 3 yılda aile içi şiddet sabıkası olan kişilerin bilgilerin yer aldığı bir sistem hizmete sokulacak.

Yivu Kadın Federasyonu Başkan Yardımcısı Zhou Danying, “Birçok durumda, taraflar sadece evlilikten sonra aile içi şiddeti öğreniyorlar. Bir soruşturma veritabanı kurarak, eşlerin durumu önceden bilip evlenmekten vazgeçmesi olanağı olabilir” ifadelerini kullandı.

Federasyona göre veritabanı Çin'de türünün ilk örneği olarak ortaya çıkıyor. Yetkililer, gizlilik endişelerini de göz önünde bulunduruyor.

NTV'nin aktardığına göre, söz konusu sisteme sadece evlilik başvurusu yapanlar, gizlilik sözleşmesi imzalayarak ulaşacak.

Veritabanında evlilik dışında özel hayatı kapsayan bilgiler yer alırsa bu yasal sonuçlar doğuracak.

Kullanıcılar veritabanında yılda en fazla iki kişinin kayıtlarına bakabilecek.

Söz konusu sistem, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulamaya konan karantina sürecinde aile içi şiddetin artmasından sonra geldi.