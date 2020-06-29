Afganistan'da pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde pazar yerinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği, Sangin ilçesinin "Kuhne Bazar" pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini, ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

‘15 sivil de yaralandı’

Saldırılarda ilk belirlemelere göre çocukların da aralarında bulunduğu 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.

A car bomb and mortar shells killed 23 people, including children, at a busy market in southern Helmand province, an Afghan governor's office says. Both the Taliban and the Afghan military have blamed each other for the attack. https://t.co/3keVi8T24l — The Associated Press (@AP) June 29, 2020

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Açıklamada, saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.