Japonya'da bir devir sona eriyor: Bugün itibarıyla plastik poşetler ücretli oluyor

Japonya’daki tüm perakende satış noktaları, hükümetin plastik atıkları azaltmaya yönelik politikası kapsamında bugün itibarıyla plastik alışveriş torbaları için ücret talep etmeye başlıyor.

Japonya'daki perakende sektöründe bazı firmalar tarafından sürdürülen ücretsiz plastik poşet uygulaması bugün itibariyle sona eriyor.

Ekosistem üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu bilinen plastik atıkların azaltılmasını hedefleyen ve bugün yürürlüğe giren yasaya göre, tek kullanımlık plastik poşetler için müşterilerden ek ücret talep edilecek. Ülke genelindeki market, süpermarket ve mağazalar dahil tüm perakende satış noktalarında geçerli olacak uygulama kapsamında firmalar plastik poşetler için talep edeceği ücreti kendileri belirleyecek.

Çevre dostu poşetlere istisna

Bununla birlikte, üretiminde bitkisel kaynaklı ham madde kullanılan ve çevre üzerinde çok az olumsuz etkisi olan biyoplastik içeren poşetlerin yanı sıra kolayca ayrıştırılabilen ve denizde biyolojik olarak parçalanabilen poşetler de ücretsiz olarak tüketicilere sağlanabilecek. 0.05 milimetre veya daha fazla kalınlıktaki dayanıklı plastik torbalar ve taze yiyecekler için kullanılan ince plastik rulo torbalar da uygulamadan muaf olacak.

All Japanese stores to charge shoppers for plastic bags from Wednesday https://t.co/1KH3TLXDnR — The Japan Times (@japantimes) June 29, 2020

​

Zorunlu oluyor

Yeni uygulama öncesinde Japonya'da bazı perakendeciler yasal zorunluluk bulunmamasına karşın çevre dostu şirket politikaları kapsamında plastik poşetler için ekstra ücret talep ediyordu. Bugün itibariyle ise uygulama zorunlu olacak. Boyutlarına göre farklılık gösteren plastik poşet fiyatları Japonya'da 2 yen (yaklaşık 13 kuruş) ile 10 yen (yaklaşık 60 kuruş) arasında değişiyor.

Yıllık 9.5 milyon ton plastik atık

2018'da Japonya yıllık 9.5 milyon ton olan plastik atıklarının 2030 yılına kadar yüzde 25 oranında azaltma Taahhütünde bulunmuştu.