Hindistan yönetimindeki Keşmir'de dedesinin kanlı cesedi üstünde oturan bebek fotoğrafı infial yarattı

Hindistan'ın Pakistan'la arasında bölünmüş Keşmir bölgesinin özerkliğini anayasa değişikliğiyle kaldırmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçerken, polisle milisler arasındaki çatışma yaşanırken bir dedenin öldürülmesi ve cesedinin üstünde 3 yaşındaki torunu otururken fotoğrafının çekilmesi yeni bir kriz çıkardı.

Nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu Cammu-Keşmir bölgesinin Sopore kasabasında öfke yaratan fotoğrafla ilgili kurbanın ailesi Hindistan güvenlik güçlerini suçladı.

Aile, Hindistan güvenlik güçlerini, 65 yaşındaki Beşir Ahmed Han'ı kasten öldürmekle ve cesedinin üzerine torununu oturtup fotoğraf çekmekle itham etti.

Viral photo of toddler sitting on his grandfather's body angers Kashmir https://t.co/sUPZPSOVMy pic.twitter.com/ALf3ysrzIP — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 2, 2020

Kurbanın kardeşi Nezir Ahmad, "Beşir militan değildi. Silah taşımıyordu. Niye öldürüldü? Polis yetkilileriyle görüşüp iddialarını tek tek çürütmeye hazırım" dedi.

Yeğeni Faruk Ahmed da görgü tanıklarına göre amcasının aracından çıkarılarak güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü, nitekim araçta hiçbir kurşun izi bulunmadığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf öfkeyi daha da büyüttü.

Han'a eşlik eden 3 yaşındaki torunu Eyad'ın dedesinin kanlar içindeki cesedi üzerine tersine oturmuş ağlarken görülen fotoğrafla ilgili aileden güvenlik güçlerinin Eyad'ı cesede oturtup fotoğrafını çektiği suçlaması geldi.

Cammu Keşmir Polisi ise Han'ın militanların açtığı ateşte öldürüldüğünü, ailesinin militanların baskısından korktuğu için yalan söylediğini savundu.

Bölge polisi, yalan haber ve dedikodularla ilgili yasal işlem başlatmakla da tehdit etti.

The news surfaced on some social networking sites that the civilian was brought down and killed is totally baseless and is far beyond the facts, Sopore Police refutes and denies the news and legal action shall be initiated against the false reports and rumours @KashmirPolice — Sopore Police (@SoporePolice) July 1, 2020

Polis Başmüfettişi Vijay Kumar, militanların cami kubbesinden ateş açarak bir polisi öldürdüğünü, üç polisi yaraladığını hatırlatarak, Han'ın da torununu alıp güvenli bir yere kaçmaya çalışırken militanlar tarafından vurulduğunu iddia etti.

Torunla ilgili iddiaları da reddeden Cammu Keşmir Polisi, olaydan sonra Ayad'ın bir polis memuruyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve küçük çocuğu terörist saldırı sırasında kurşunlara hedef olmaktan kurtardıklarını savundu. Ancak Kumar fotoğrafı polisin içinden kimselerin çekmiş olabileceğini kabul etti.

By disclosing the identity of a minor witness of a crime, Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) stands in violation of Article 74 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. pic.twitter.com/brwzH7wPuc — Amnesty India (@AIIndia) July 1, 2020

Han için Srinagar'da düzenlenen cenaze de protestolara sahne oldu.

Cenazeyi kaldıran kalabalık, Hindistan'dan bağımsızlık, özgürlük yönünde sloganlar attı.