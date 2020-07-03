Yeni Zelanda saldırganı 24 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, 24 Ağustos'ta mahkemeye çıkacağı bildirildi.

24 Ağustos Pazartesi sabah 10: 00'da başlayacak mahkemenin sonunda, Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında Tarrant, otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu. Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.