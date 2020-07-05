Moğolistan’daki veba Çin’e mi sıçradı?

Çin medyasının aktardığına göre, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesinde bir çiftçide vebanın tespit edildiği doğrulandı.
Bayan Nur Belediyesi Sağlık Komitesi’nin açıklamasında, “Hasta, hastalanmadan önce vebanın epidemiyolojik merkezini ziyaret etmişti. Şimdi hasta karantinaya alınarak tedavi ediliyor, durumu stabil olarak değerlendiriliyor” ifadesine yer verildi.
Çiftçi, veba şüphesiyle dün hastaneye kaldırılmıştı. Veba teşhisi doğrulanınca Bayan Nur şehrinin Orta Urat sancağında 3. epidemiyolojik uyarı seviyesi ilan edildi.
Bayan Nur Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehirde vebanın yayılma riskinin olduğu uyarısı yapıldı.
Daha önce Moğolistan’ın batısındaki Khovd eyaletinde 2 veba vakası tespit edilmişti.
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