Fujitsu, evden çalışma sistemini kalıcı hale getiriyor

Japon teknoloji firması Fujitsu, 'İş Hayatı Değişimi' olarak adlandırdığı çalışma planının, ülkedeki 80 bin şirket çalışanına esneklik sağlayacağını belirtti.

Plana göre, şirket personelinin çalışma saatleri esnetilecek ve mümkün olan yerlerde evden çalışma sistemi kalıcı hale getirilecek.

'Yenilikçiliği artıracak ve müşterilerine ve topluma yeni değerler katacak daha üretken ve yaratıcı bir deneyim vaat eden yeni bir çalışma yöntemi sunacağı' açıklamasında bulunan Fujitsu, personelin 'zamanlarını esnek bir şekilde kullanmalarını sağlayacak bir çalışma tarzı için öncelikle uzaktan çalışmaya başlayacaklarını' belirtti.

Plana göre ayrıca, personele çalışmak istediği yeri seçme hakkı da tanınacak.

Şirket ayrıca, programın personelin evden, büyük bir şirket merkezinden veya bir uydu ofisten nerede çalışacaklarını seçmelerine izin vereceğini söyledi.

Şirket, çalışanlarına sunulan artan özerkliğin ekiplerin performansını ve iş verimliliğini artırmaya yardımcı olacağına inanıyor.

Twitter da evden çalışma kararı almıştı

Fujitsu'nun bu hamlesi, sosyal medya platformu Twitter tarafından alınan benzer bir karar sonrasında geldi.

Twittter, Mayıs ayında yaptığı açıklamada çalışanlarının diledikleri takdirde 'sonsuza kadar evden çalışabileceklerini' açıklamıştı:

Şirketten yapılan açıklamada, “Son birkaç ay, bu işi yürütebileceğimizi kanıtladı. Eğer çalışanlarımız, evden çalışmalarına olanak tanıyan bir rol ve durumdaysa ve sonsuza dek bunu yapmaya devam etmek istiyorlarsa, bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer erilmişti.