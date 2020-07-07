Hindistan ve Çin çatışmaların yaşandığı ve 20 Hint askerinin öldüğü bölgeden askerlerini geri çekti

Hindistan ve Çin arasında çatışmanın yaşandığı Ladakh'taki Galwan Vadisi'nde, iki ülke askerlerinin geri çekilme süreci tamamlandı. Bölgede devriye işlemlerine ilişkin kararlar, bir sonraki askeri toplantıda ele alınacak.

NDTV kanalının, askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, her iki ülkenin birliklerinin, 20 Hint askerinin öldüğü Galwan Vadisi'nde çatışmanın yaşandığı bölgeden ve Hot Springs isimli yerden 1 ila 1,5 kilometre arasında geri çekildiği belirtildi.

Çin'in, Ladakh'taki Hot Springs'e yakın Gogra isimli bölgeden askerlerini geri çekme işlemini yarına kadar tamamlayacağı, Hindistan'ın da söz konusu bölgeden askerlerini eşit mesafede geri çekeceği aktarıldı.

Karşılıklı olarak askerlerin geri çekildiği Galwan Vadisi ve Hot Springs'te oluşan tampon bölgelerdeki devriye işlemlerine ilişkin kararlar, bir sonraki askeri toplantıda ele alınacak. Çekilme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Gogra'da da tampon bölge oluşacak.

Askeri düzeydeki toplantının iki hafta içerisinde yapılması planlanıyor.

Öte yandan, her iki ülkenin de geri çekildikleri yerlerdeki savunma yapılarını ortadan kaldırdığı ve çadırlarını söktüğü belirtiliyor.

Dün, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, sınırdaki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, her iki tarafın, Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca birliklerin tam olarak geri çekilmesini sağlamanın gerekli olduğu konusunda anlaştıkları vurgulanmıştı.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği belirtilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, Güney Tibet olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.