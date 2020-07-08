Çin: ABD’nin nükleer cephaneliği bizden 20 kat büyük

Fu, bugünkü basın toplantısında, “Bir rakam vermek istiyorum. ABD’nin nükleer cephaneliği yaklaşık 5800-6000 başlık. Bu, Çin’in nükleer cephaneliğine göre 20 kat daha fazla. Bu, bilinen uluslararası analiz kurumlarının verdiği veriler. ABD bunu çok iyi biliyor” dedi.

ABD’nin bu arayı daha da açma niyetinde olduğunu dile getiren Çinli diplomat, Washington’un nükleer cephaneliği genişletme yönünde önümüzdeki 10 yılda 500 milyar, önümüzdeki 30 yılda da 1.2 trilyon dolar harcamayı planladığını belirterek, “Çin’den üçlü silah kontrolü görüşmelerine katılmayı talep etmek, askeri üstünlük elde etmek yönünde ellerini çözmek için bahaneden başka bir şey değil” ifadesini kullandı.

Çin’in bu görüşmeleri reddetmesinin uluslararası nükleer silahsızlandırma sürecinden çıktığı anlamına gelmediği vurgulandı.

Daha önce Fu, ABD’nin nükleer cephaneliği azaltarak Çin’in sahip olduğu düzeye getirmesi durumunda üçlü görüşmeye katılacaklarını dile getirmişti.