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    Kim Jong-un

    CNN: Yeni uydu fotoğrafları Kuzey Kore'de yeni nükleer faaliyet olabileceğini gösteriyor

    © AP Photo / KCNA KCNA
    Asya & Pasifik
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    CNN'in haberine göre yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin kamuoyuna açıklamadığı ve bugüne kadar ne için kullanıldığı tam bilinmeyen bir tesiste nükleer başlık üretiliyor olabileceğini gösteriyor.

    Kuzey Kore'nin, daha önce kamuoyuna açıklamadığı bir tesiste nükleer başlık ürettiği iddia edildi.

    CNN’nin haberine göre, Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü uzmanları, Planet Labs isimli şirketin uydu görüntüleri üzerinde yapılan değerlendirmede Pyongyang yakınlarındaki Wollo-ri kasabasında nükleer başlık üretildiği düşünülen bir tesis tespit ettiklerini öne sürdü.

    ​Uzmanlardan Prof. Jeffrey Lewis, bu tesiste Kuzey Kore'nin nükleer tesislerinde bulunan güvenlik seviyesi ve yer altı sığınakları gibi tüm ayırt edici özelliklerin bulunduğunu belirtti.

    Lewis, söz konusu tesislere olağan dışı bir araç giriş çıkışı olduğunu ve konteyner içerisinde sevkiyatlar yapıldığını vurgulayarak, "Bu tesis çok aktif. Bu faaliyetler ne müzakereler sırasında ne de şimdi yavaşladı. Hala nükleer silah üretiyor" ifadelerini kullandı.

    Güney Kore Savunma Bakanlığı ise söz konusu tesislerin varlığını doğrulamaktan kaçınırken, nükleer faaliyetlerin ABD istihbarat birimleriyle koordinasyon içerisinde takip edildiğini açıkladı.

    Tesisin varlığı 2015'ten beri bilinse de ne için kullanıldığı kesin değil

    Söz konusu tesis James Martin Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından 2015'te tespit edilmiş olsa da Lewis ve meslektaşları bu tesisi çok fazla bilinir kılmak istememişti çünkü Kuzey Kore'nin nükleer programındaki yeri bilinmiyordu. Ancak Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) için çalışan Kuzey Kore uzmanı Ankit Panda'nın 'Kim Jong Un ve Bomba' adlı kitabında bu tesise yer vermesi gözlerine yeniden oraya çevirdi.  

    Lider Kim'in gerekli durumlarda nükleer silahları sakladığı bir alan da olabilir

    Panda'nın kitapta aktardığına göre bu tesiste öncelikli olarak nükleer savaş başlığı üretildiği düşünülüyor. Tesis aynı zamanda Kuzey Kore lideri Kim'in 'bir kriz anında daha iyi kullanılabilmesi' adına nükleer silahlarını sakladığı bir yer konumunda. 

    Nitekim araştırmacı Lewis de "Bu alanı uzun süredir takip ediyorduk ve nükleer programlarıyla bağlantılı bir yer olduğunu biliyorduk. Ankit Panda bana Wollo-ri yakınlarında nükleer silah yapımıyla ilgili bir alan bilip bilmediğimi sorduğunda her şey yerli yerine oturdu" dedi.

    ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

    İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

    İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

    Etiketler:
    Savaş başlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İstihbarat, ABD, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Pyongyang, Tesis, Nükleer, Kuzey Kore
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