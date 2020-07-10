Kazakistan’da tarım topraklarının yabancılara satılması nihai olarak yasaklandı

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev, ülkesinin tarım topraklarının yabancılara satılmasını kalıcı olarak yasaklama kararı aldığını açıkladı.

Kazakistan lideri Kasım Comert Tokayev, ülkesinin tarım topraklarının yabancılara satılmaması kararını aldı. Tokayev’in kararıyla, Kazakistan’da toprak reformu planlarına ilişkin bir süredir devam eden tartışmalar son buldu.

Kazakistan’da tarım topraklarının yabancılara satılmasının değerlendirilmesi, 2016 ülkede protestolara neden olmuştu. Protestolar nedeniyle o dönem hükümet, bu konudaki nihai kararın alınmasını 2021’e dek ertelemişti.

Kazak lider Tokayev ise kararın 2021’e bırakılmasının bir anlamı olmadığını belirtip bu konuyu tamamen kapatmanın zamanının geldiğini söyledi:

“Tarım toprakları yabancılara satılmayacak. Bu konuya bir daha geri dönmeyeceğiz.”