Güney Kore'de eski cumhurbaşkanının yolsuzluk davası: Hapis cezası 20 yıla indirildi

Güney Kore'nin 1961-79 arasında iktidarı elinde tutan diktatör Park Chung-hee'nin kızı olmasına rağmen 2013'te cumhurbaşkanı seçtiği, 2016'da azlettiği, 2017'de gücü kötüye kullanma, rüşvet, baskı, devlet sırlarını sızdırmaktan tutukladığı Park Geun-hye hakkındaki yolsuzluk davası karara bağlandı.

Sadece Güney Kore'nin değil, Doğu Asya'nın da ilk seçilmiş kadın cumhurbaşkanı olan Park'ın savcıların 30 yıl hapis talep ettiği rüşvet almak ve hükümetin örtülü ödeneğini yasadışı biçimde kullanması suçlamalarıyla ilgili karar açıklandı.

Seul Yüksek Mahkemesi, 68 yaşındaki Park'ı 20 yıl hapis ve 15 milyon dolara tekabül eden para cezasına çaptırdı.

Daha önce, 2018'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nin üç yargıçlı komisyonu tarafından görülen davada, Park, 18 suçlamanın 16'sından suçlu bulunarak, 25 yıl hapis ve 16.8 milyon dolar para cezası almıştı.

Bugünkü karar, Park'ın iki yıl önceki davadan çektiği mahkumiyetin düzeltilmesi olarak yorumlandı.

'Diktatörün kızı' lakaplı kadın liderin sonunu, Ebedi Yaşam Kilisesi isimli tarikatın liderinin kızı Choi Soon-sil ile yakın arkadaşlığı getirdi. Park'ın akıl hocası Choi Soon-sil ile birlikte büyük şirketlerin sahibi nüfuzlu ailelerden oluşan oligarklardan on milyonlarca dolar rüşvet aldığının ortaya çıkması, yüz binlerin protesto için sokaklara dökülmesine yol açmıştı.

Skandala karışanlar arasında Samsung Grup Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee gibi üst düzey iş insanları da var. İlkin 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Jay Y. Lee, Güney Kore'de 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nın başlamasının hemen öncesinde serbest bırakılmıştı.