Çin'in 'Kovid-19'dan daha öldürücü zatürre salgını yaşandığı' uyarısına Kazakistan'dan bir garip yalanlama

Çin Büyükelçiliği, Kazakistan'ın Atirau, Aktöbe ve Şimkent şehirlerinde 'Kovid-19'dan daha öldürücü bilinmeyen bir tür zatürre salgını yaşandığına' dair yurttaşlarını uyardı. Bunun üzerine sert dille yalanlama yapan Kazakistan Sağlık Bakanlığı, 'nedeni tanımlanmamış zatürrenin' varlığını kabul etti, ama yeni salgının sözkonusu olmadığını savundu.

Orta Asya'nın en güçlü ülkesi Kazakistan'ın yeni tip koronavirüsten daha öldürücü bir zatürre salgınıyla cebelleştiği iddiası, dünyada yankı yaratırken, Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Authorities in Kazakhstan have denied a report published by Chinese officials that the country is experiencing an outbreak of "unknown pneumonia" potentially deadlier than the novel coronavirus. https://t.co/VLGdB7VoNH — CNN Philippines (@cnnphilippines) July 10, 2020

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev 5 Temmuz'da ilan ettiği ikinci iki haftalık sokağa çıkma kısıtlaması da Kovid-19 pandemisini frenlemekte başarılı olmazsa tüm kabineyi görevden almakla tehdit ederken, Çin'in Kazakistan Büyükelçiliği 'bombayı patlattı'.

Çin'in Büyükelçiliği Kazakistan'daki vatandaşlarını koronavirüsten potansiyel olarak daha tehlikeli 'bilinmeyen' bir tür zatürre salgını yaşandığına dair uyardı.

Çin elçiliğinin perşembe günü resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Atirau, Aktöbe ve Şimkent (Çimkent) şehirlerinde haziran ortasından beri bilinmeyen türde zatürre vakalarında önemli artış gözlendiği belirtildi.

Bu üç şehirde 500 yeni vaka ve 30'dan fazla ağır hasta bulunduğunu duyuran elçilik, 'bilinmeyen zatürrenin' bu yıl aralarında Çin vatandaşlarının da bulunduğu 1772 kişinin canını aldığını, sadece haziranda 628 vakanın ölümle sonuçlandığını kaydetti.

Açıklamada "Bu hastalık, Kovid-19'dan daha öldürücü" vurgusu yapıldı.

Bugünse Kazakistan Sağlık Bakanlığı, elçiliğin açıklamasına dayanarak Çin medyasında yayımlanan 'bilinmeyen zatürre' haberlerine 'yalan haber' tepkisini gösterdi.

Bakanlığın açıklamasında 'nedeni tanımlanmamış viral pnömoninin (zatürre)' varlığını kabul edildi, ancak yeni ya da bilinmeyen bir salgının sözkonusu olmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Çin medyasındaki haberlere karşılık olarak, Kazakistan Sağlık Bakanlığı, bu bilgilerin gerçekliğe tekabül etmediğini resmen beyan eder" denildi.

'Tanımlanmamış zatürre' sınıflandırmasının Dünya Sağlık Örgütü'nün 'klinik ya da epidemiyolojik olarak teşhis edilip laboratuvar testlerinde teyit edilemeyen koronavirüs enfeksiyonlarının kayda geçirilmesi' için verdiği tavsiyelere uyduğu dile getirildi.

Kazakhstan denies Chinese reports of pneumonia deadlier than coronavirus https://t.co/wuuPyXnJ8g pic.twitter.com/9yaF2aCROa — Reuters UK (@ReutersUK) July 10, 2020

Ama bu arada Kazakistan'ın önde gelen haber ajansı Kazinform, resmi verilere dayanarak, eski adı Astana olan başkent Nursultan'da bu yılki zatürre vakaları sayısının geçen yıla göre 2.2 kat arttığını bildirdi.

Kazinform'a konuşan Nursultan Sağlık Müdürlüğü Başkanı, "Her gün 200 kişi hastaneye sevk ediliyor. Son bir kaç gündür, günde zatürre teşhisi konulan yaklaşık 300 kişinin hastaneye kaldırılması eğilimine girildi. Bunların yanısıra evlerinde tedavi görenler de var" dedi.