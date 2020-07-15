Endonezya'da sel felaketi: 15 ölü, 46 kayıp

Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de kayboldu.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletini şiddetli yağışlar vurdu. Kuzey Luwu bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle Masamba nehri ile birlikte 3 nehir taştı.

Yüzlerce ev çamurla kaplanırken, bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati, Kuzey Luwu'daki 6 bölgede 4 binden fazla kişinin selden etkilendiğini aktardı. Jati, ana yolların ve bağlantı yollarının sel suları sonucu gelen çamurla kaplandığını belirtti.