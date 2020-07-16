Ermenistan’da Ukrayna Büyükelçiliği önünde protesto: Kapıya borşç çorbası döktüler

Kiev’in Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü gözetilerek sınırdaki gerginliğin siyasi yolla çözülmesini bildirmesinin ardından, Ukrayna’nın Erivan Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirildi.

Taşnaksutyun’un gençlik birliği üyeleri, binanın önüne borşç çorbası döktü.

Grubun temsilcisi Gor Sarkisyan, “Ukrayna, bölgedeki gerginliği tırmandırmaya yönelik tek taraflı bir açıklamada bulundu. Ermenistan’ın gençliği olarak bizler, Ermenistan ve Ukrayna arasındaki ilişkiler arasına bir set çektiklerini bildiriyoruz. Sebebini anlıyoruz, bunun arkasında büyük paralar, farklı amaçlar var. Ancak bizi şu an bu ilgilendirmiyor, kendi kaynattığınız çorbanızı size geri getirmeye geldik. Onu yiyip susun” ifadelerini kullandı.

Protestocular daha sonra “Ukrayna provoke etme”, “Saldırgan tarafı destekleme” gibi sloganlar attı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı dün de Ukrayna’nın açıklamasıyla ilgili büyükelçiyi çağırmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, uluslararası anlamda tanınan sınırları çerçevesinde Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek, gerginliğin siyasi yolla çözülmesinden yana olduklarını bildirmişti.