Kayıt
04:00 16 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Rus askeri uzman, Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri potansiyellerini değerlendirdi

    © AP Photo /
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1042459251_0:0:2996:1686_1200x675_80_0_0_5a086aea03291de4988e1303c2d5fb08.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202007161042465198-rus-askeri-uzman-azerbaycan-ve-ermenistanin-askeri-potansiyellerini-degerlendirdi/

    Rus askeri uzman Aleksandr Perenciyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut gerilimin büyük çaplı bir savaşa dönüşmesi durumunda ne Bakü ne de Erivan’ın belirleyici bir avantaja sahip olmayacağını söyledi.  

    Rusya Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi Aleksandr Perenciyev, Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tarafından desteklenebileceğini belirterek, “İki ordunun yetenekleri hemen hemen eşit. Elbette, Azerbaycan daha modern silahlarla donatılmış durumda: Tanklar, çeşitli zırhlı araçlar, askeri kontrol sistemleri, İHA’lar. Ancak bu her zaman belirleyici bir faktör değil" dedi.

    Sputnik’e konuşan Perenciyev, Ermenistan’ın KGAÖ üyesi olmasının kesinlikle önemli bir faktör olduğunu, ancak örgüte üye diğer ülkelerin bu savaşa müdahil olmasının düşük bir olasılık olduğuna vurgu yaparak, “Burada her şeyden önce Erivan'ın alacağı askeri-siyasi destekten bahsediyoruz. Ermenistan KGAÖ üyesi olduğu sürece, başta Türkiye olmak üzere, üçüncü ülkeler savaşa açıkça müdahale etmeye pek heves etmeyecek” ifadelerini kullandı.

    Çatışmaların yeniden başlamasının nedeninin Azerbaycan yönetiminin müzakere sürecinde hayal kırıklığına uğraması ve yaklaşık 30 yıldır somut sonuçlar elde edememesi olduğunu belirten uzman, buna ek olarak Azerbaycan toplumunun mevcut statükodan bıktığını ve Bakü’de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen mitingin de bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

    Perenciyev, arabulucular tarafından 2007 yılında Erivan ile Bakü'ye önerilen Madrid ilkelerine dayalı barışçıl çözüm dışında bir alternatif olmadığının altını çizdi.

     

    Madrid ilkeleri, Dağlık Karabağ çevresindeki bölgelerin kademeli olarak Azerbaycan’a devredilmesi, Karabağ’a Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ilkesini ihlal etmeyen geçici statü verilmesi, Ermenistan ve Dağlık Karabağ arasında koridor oluşturulması ve Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan insanların topraklarına geri dönmelerini öngörüyor.

     

    Perenciyev, “Gerçekten de bu, Bakü ile Erivan arasındaki güven eksikliğinden dolayı zorlaşıyor. Ancak bu toprakları sadece Azerbaycan sivil yönetiminin bulunma hakkı olan askerden arındırılmış bir bölge haline getirerek, ateşkes rejimi ve diğer insani meselelere uyulması konusunun barış gücüne bırakılması bu sorunu çözülebilir” ifadelereni kullandı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Leonov (solda) ve Stafford, uçuş sırasında düzenlenen ilk uzay basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
    Uzaydaki tokalaşma: Ortak SSCB-ABD uzay uçuşunun yıldönümü
    Karikatür
    Google’a yasa dışı izleme ve gizlilik ihlali gerekçesiyle dava açıldı
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet