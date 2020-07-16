Rus askeri uzman, Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri potansiyellerini değerlendirdi

Rus askeri uzman Aleksandr Perenciyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut gerilimin büyük çaplı bir savaşa dönüşmesi durumunda ne Bakü ne de Erivan’ın belirleyici bir avantaja sahip olmayacağını söyledi.

Rusya Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi Aleksandr Perenciyev, Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tarafından desteklenebileceğini belirterek, “İki ordunun yetenekleri hemen hemen eşit. Elbette, Azerbaycan daha modern silahlarla donatılmış durumda: Tanklar, çeşitli zırhlı araçlar, askeri kontrol sistemleri, İHA’lar. Ancak bu her zaman belirleyici bir faktör değil" dedi.

Sputnik’e konuşan Perenciyev, Ermenistan’ın KGAÖ üyesi olmasının kesinlikle önemli bir faktör olduğunu, ancak örgüte üye diğer ülkelerin bu savaşa müdahil olmasının düşük bir olasılık olduğuna vurgu yaparak, “Burada her şeyden önce Erivan'ın alacağı askeri-siyasi destekten bahsediyoruz. Ermenistan KGAÖ üyesi olduğu sürece, başta Türkiye olmak üzere, üçüncü ülkeler savaşa açıkça müdahale etmeye pek heves etmeyecek” ifadelerini kullandı.

Çatışmaların yeniden başlamasının nedeninin Azerbaycan yönetiminin müzakere sürecinde hayal kırıklığına uğraması ve yaklaşık 30 yıldır somut sonuçlar elde edememesi olduğunu belirten uzman, buna ek olarak Azerbaycan toplumunun mevcut statükodan bıktığını ve Bakü’de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen mitingin de bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Perenciyev, arabulucular tarafından 2007 yılında Erivan ile Bakü'ye önerilen Madrid ilkelerine dayalı barışçıl çözüm dışında bir alternatif olmadığının altını çizdi.

Madrid ilkeleri, Dağlık Karabağ çevresindeki bölgelerin kademeli olarak Azerbaycan’a devredilmesi, Karabağ’a Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ilkesini ihlal etmeyen geçici statü verilmesi, Ermenistan ve Dağlık Karabağ arasında koridor oluşturulması ve Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan insanların topraklarına geri dönmelerini öngörüyor.

Perenciyev, “Gerçekten de bu, Bakü ile Erivan arasındaki güven eksikliğinden dolayı zorlaşıyor. Ancak bu toprakları sadece Azerbaycan sivil yönetiminin bulunma hakkı olan askerden arındırılmış bir bölge haline getirerek, ateşkes rejimi ve diğer insani meselelere uyulması konusunun barış gücüne bırakılması bu sorunu çözülebilir” ifadelereni kullandı.