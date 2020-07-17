'Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını Putin ve Erdoğan durdurabilir'

Rus siyaset bilimci Andrey Suzdaltsev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki durumun normale dönmesi için Putin ile Erdoğan arasındaki buluşmanın veya konuşmanın beklenmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Suzdaltsev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların nasıl durdurulabileceğine dair öngörülerini paylaştı.

Suzdaltsev, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki buluşmayı veya konuşmayı beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Mevcut durumu, bilhassa bu iki kişi durdurabilir ve o zaman durumun istikrara kavuşması için umut doğar. Aksi takdirde, bölgedeki 'ateşi' büyük bir ilgiyle izleyen diğer küresel merkezler gelir ve bu 'ateşe' odun atar" dedi.

Sınırdaki çatışmanın büyük kapsamlı olduğunu ve bölgesel ölçekten post-Sovyet coğrafyasına yayılıp komşularla ilişkileri etkileyebileceğini, Rusya'nın müttefiklerini test edebileceğini kayden Suzdaltsev, bunun tüm imkanlar kullanılarak önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mevcut gerilimi 'Dağlık Karabağ için otuz yıldır sürdürülen çatışmanın bir yankısı' olarak niteleyen Suzdaltsev, şimdiye dek savaşı engelleyen tek faktörün Moskova'nın sergilediği büyük sabır olduğunu kaydetti.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.