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    Tayvan Meclisi'nde 'tartışmalı aday' üzerinden kavga çıktı, su balonları havada uçuştu

    © REUTERS / ANN WANG
    Asya & Pasifik
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    Tayvan'da Yasama Meclisi Genel Kurulu'nda, Sayıştay benzeri kurumun yöneticisinin belirleneceği oylama sırasında iktidar ve muhalefet partisi arasında ‘tartışmalı aday’ kavgası yaşandı. Vekillerin birbirlerine su dolu balonlar fırlatması renkli görüntülere sahne oldu.

    Tayvan'da ‘Control Yuan’ kurumunun başkanını belirleme oylaması, Çin’e yakın duruşuyla bilinen milliyetçi Kuomintang Partisi (KMT) ile iktidardaki Demokrasi ve İlerleyiş Partisi (DPP) milletvekillerinin karşılıklı bağrışmaları ve sözlü sataşmaları eşliğinde başladı.

    Channel News Asia'nın haberine göre, KMT temsilcilerinin, iktidardaki DPP temsilcilerinin oy kullanmasına engel olmaya çalıştığı sırada taraflar arasında arbede yaşandı.

    Genel Kurul'daki oy sandıklarını tekmeleyen KMT'li vekiller, oylamanın geçersiz olduğu yönünde afişlerle Meclis salonunda protesto gösterisinde bulundu. Vekillerin birbirlerine su dolu balonlar fırlatması renkli görüntülere sahne oldu.

    Meclis binası dışında ise yaklaşık 100 kişilik KMT destekçisi bir grup, barikatları aşmaya çalışarak polisle arbede yaşadı.

    • KMT temsilcilerinin, iktidardaki DPP temsilcilerinin oy kullanmasına engel olmaya çalıştığı sırada taraflar arasında arbede yaşandı.
      © REUTERS / ANN WANG
    • Tayvanlı vekillerin birbirlerine su dolu balonlar fırlatması renkli görüntülere sahne oldu.
      © REUTERS / ANN WANG
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    © REUTERS / ANN WANG
    KMT temsilcilerinin, iktidardaki DPP temsilcilerinin oy kullanmasına engel olmaya çalıştığı sırada taraflar arasında arbede yaşandı.

    Geçen ay da aday kavgası yaşanmıştı

    Tayvan'ın Yasama Meclisi'nde geçen ay, iktidardaki DPP'nin ‘Control Yuan’ adlı makama, daha önce hakkında birçok kez soruşturma açılan eski Kaoşiong Belediye Başkanı Chen Chu’yu aday göstermesi üzerine, KMT'li milletvekilleriyle iktidar partisi milletvekilleri arasında aday kavgası yaşanmıştı.

    Chen’in atanmasını protesto eden KMT milletvekilleri, Meclis'te Control Yuan'in bulunduğu salonun girişini zincirler ve sandalyelerle kapatmış eski Belediye Başkanının söz konusu makam için uygun olmadığı yönünde slogan atmıştı.

    © REUTERS / DIMITAR KYOSEMARLIEV
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    KMT'nin, Control Yuan'in girişinde başlattığı blokaj, DPP üyelerinin demir zincirleri kırmak için getirdiği aletlerle açılırken, iki taraf arasında bir saate yakın arbede yaşanmıştı.

    DPP üyeleri, KMT üyelerini Control Yuan’ın girişinden çıkararak kontrolü almıştı.

    Control Yuan tarafından 58 defa soruşturma

    KMT’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Chen’ın Kaoşiong kentinde 2006-2018'de görevde bulunduğu sırada kentteki ekibine, halihazırda başkanlık için aday gösterildiği Control Yuan tarafından 58 defa soruşturma açıldığı, bu soruşturmaların 30’unun sansürle sonuçlandığı hatırlatılmıştı.

    Control Yuan’in tarafsız kalması gerektiği belirtilen açıklamada, bu mekanizmanın 27 üyesinden 24’ünün DPP üyesi olduğu veya bu partiyle yakın ilişkisi bulunduğu öne sürülmüştü.

    DPP adayı Tsai Ing-wen, ocakta 19 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 15. Dönem Başkanlık ve 10. Dönem Milletvekili seçimlerinde, oyların yüzde 57.13'ünü alarak ipi göğüslemişti.

    Kuomintang adayı ve Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu oyların yüzde 38.61'ini, Önce Halk Partisi (PFP) Genel Başkanı James Soong Chu-yu de yüzde 4.26'sını alarak seçimde umduklarını bulamamıştı.

    Etiketler:
    Tsai Ing-wen, Chen Chu, Kuomintang Partisi (KMT), Demokrasi ve İlerleyiş Partisi (DPP), Arbede, Milletvekili, Control Yuan, Balon, Su, Kavga, Meclis, Tayvan
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