Hindistan, Kovid-19'da 1 milyon vaka çıtasını aşan üçüncü ülke oldu

Son 24 saatte yaklaşık 35 bin vaka kaydedilmesiyle teyitli koronavirüs vaka sayısının 1 milyonu geçtiği Hindistan, ABD ve Brezilya'dan sonra en çok vakanın bulunduğu üçüncü ülke konumuna geldi.

Teyitli koronavirüs vaka sayısı, 331 milyon nüfuslu ABD'de 3.5 milyonu, 213 milyon nüfuslu Brezilya'da 2 milyonu ve 1 milyar 380 milyon nüfuslu Hindistan'da 1 milyonu aştı.

Aktif vaka sayısının toplam vaka sayısının üçte birini oluşturduğu Hindistan'da koronavirüsten iyileşme oranı yüksek, ölüm oranı ise düşük.

Ancak giderek artma eğilimindeki ölüm sayısı 25 bin 602'ye ulaşarak dünya çapında sekizinci sıraya çıktı.

İlk koronavirüs vakasının ocak sonunda saptandığı Hindistan'da, hükümetin martta tüm uluslararası uçuşları durdurması ve iki ay boyunca sıkı bir evde kalma kampanyası uygulaması sayesinde pandemi yavaş ilerledi.

Ancak ekonominin kapalı kalmasına, on milyonlarca kişinin işini kaybetmesine ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açtığından, daha fazla dayanılamadı. Kısıtlamaların kaldırılması ve ardından test yapmanın artırılmasıyla haziran ayı ortasından beri vaka sayıları hızla tırmandı.

Uzmanlara göre evde kal kampanyası sırasında eyaletlerin çok geniş çaplı test yapıp virüse yakalanları saptayarak etkin şekilde tecrit etme fırsatını kullanmamalarının, bugünkü manzaraya yol açtı.

Batıdaki Maharaştra, 280 binden fazla teyitli vakayla koronavirüsün en yaygın olduğu eyalet.