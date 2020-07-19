Çin Dışişleri Bakanı Wang: ABD aklını, ahlakı ve güveni kaybetti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "ABD hiçbir şey karşısında durmuyor, hatta sıcak noktaları ve uluslararası ilişkilerde çatışmalar yaratıyor. Onlar artık aklını, ahlakı ve güveni kaybetti" açıklamasında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesinde, "ABD yükümlülüklerini başkalarına yüklüyor, salgını diğer ülkeleri karalamak ve suçu diğerlerine atmak için kullanıyor. Onlar hiçbir şey karşısında durmuyor, hatta sıcak noktaları ve uluslararası ilişkilerde çatışmalar yaratıyor. Onlar artık aklını, ahlakı ve güveni kaybetti" ifadelerini kullandı.

Washington’un artık saklamadan 'önce Amerika' politikasını uyguladığını ve benciliğini, tek taraflı yaptırımlar ve yıldırma politikasını son eşiğe getirdiğini dile getiren Wang, "ABD, Çin politikasında meşhur McCarthyism’i ve uzun süredir eskiyen soğuk savaş zihniyetini canlandırıyor, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ederek kasıtlı olarak ideolojik çatışmayı kışkırtıyor" dedi.

Çin ve Rusya’nın ikili ilişkileri çok daha yüksek seviyeye taşıması ve 'tarafsız ve adil duruş sergileyen' ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini dile getiren Çinli diplomat, böylece uluslararası düzeni ihlal eden eylemlere karşı koymanın, küresel barış ve istikrarı birlikte desteklemenin, uluslararası adalet ve tarafsızlığı savunmanın mümkün olacağını kaydetti.